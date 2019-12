La lengua y sus pasiones isleñas

La tertulia está despertando interés. Bajaba hacia mi hogar cuando se encendió el alumbrado. Luces vacías. En los naranjos que pueblan el suelo isleño veo abrirse el azahar. Vamos a entrar en invierno y en navidad y hay azahar en los naranjos semanasantíferos... ¿Tendré una primavera equivocada?

Llevo a la Tertulia el texto de El Quijote desde la Teoría de la Experiencia Vital, de mi admiradísimo profesor José Antonio Hernández Guerrero, texto donde José Antonio analiza, sobre todo, el claro contexto donde se escribe: "Era un país rígido y organizado, pero no eficaz, 'el primer estado moderno', y a la vez, un lugar muy difícil de vivir". ¿Tal cómo ahora?

Siempre estamos en una España mutacional. Entre el esperpento y la mediocridad más espesa.

El profesor Vázquez Bermúdez, Melchor Ramos Alba, asesor ecológico, Andrés Castilla, de Ambularte, Paco Olmo, Rafael Muñoz, David Orce, Desi Gómez y Juan Carlos Carrillo secretario de las dos tertulias les gusta la idea. Desconocen, al no ser de letras, al amigo y profesor. Les digo que si incluyo en la columna articular su currículum nos quedamos sin espacio y nos seguirá faltando hueco unos cuantos días. El Carrillo que islaplagueó la venta El Ajo, se trajo en su wassap el "me cago en tus mengues" y el comisario Traverso el aspar a palos y arrancar las túrdigas de pellejo. Lo de los mengues fue una frase perdida y medio recobrada, según Javi LB, por los dibujos cálicos del Cálico Electrónico. En el Diccionario-Estudio filológico sobre el dialecto de los gitanos, de D. Francisco de Sales, Mayo de 1870, Madrid, librería de Victoriano Suárez, aparece mengue como sustantivo masculino con el significado de duende. Y como malos mengues son malos mengues, pues hay que tocar madera. Alguien habla del clítoris y su empoderamiento femenino. Les recuerdo con la aquiescencia del profesor Vázquez, y la risa de los demás que hace tiempecillo en el pueblo gallego, As Pontes, en la celebración de sus fiestas anuales con cocina y agricultura, homenajeaba al grelo, inocente hoja de nabo. Los organizadores de la feria utilizaron el traductor de Google para convertir del gallego al español la publicidad del evento. Y el traductor automático confundió el grelo gallego con el grelo en portugués y , malos mengues, les salió lo de la fiesta del "clítoris". "El clítoris es uno de los principales platos de la cocina gallega, se leía. Las redes ardieron gracias al traductor de google, convirtiendo a As Pontes en el pueblo más innovador y empoderado de España.

Entre carcajadas blancas, el dilecto profesor Vázquez Bermúdez, reconduce la tertulia sobre, de nuevo, literatura. Le recuerdo que en el estudio del Quijote, Hernández Guerrero con lucidez preclara escribe: La literatura es una lectura profunda de la vida, y la vida, si se vive de una manera intensa -más consciente, más plena y más humana- constituye una manera de hacer literatura.

Hoy por lo visto, dice el Olmo, si observamos que nadie lee, de acuerdo con ese principio así se está escribiendo.

No vaciles, Paco, dice Castilla. Oé otra frase de nuestra juventud. ¿Las naranjas de invierno cuajarán? Y me da en el poliptoton: Cuidar me hace cuidado lo que cuidar no debiera.