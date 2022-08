Puede parecer extraño (este oficio lo es) pero he conocido a más de un alma obsesionada con la posteridad. Con y sin nombre, oiga. Gente preocupada por el qué dirán de mí cuando no esté, gente que alberga el secreto deseo de acudir a su propio funeral a poner el oído (eso se lee en los ojos), gente que vive retocando fotos, falseando su pasado, reinventado, ya, su futuro. Calibrando constantemente (¡qué cansado!) que el peso de su personalidad encaje justo en el patrón de lo que se considera apropiado en el momento (ahí la hemeroteca, si de una persona pública se trata, es muy cruel). Sin embargo también he tenido la suerte de cruzarme con gente empeñada en irse tan ligera de equipaje que consigue volar. Aquí lo dejan todo. Gente generosa que hace de su vida un empeño, algo hermoso, algo con sentido en este sin sentido cósmico. A esa gente la posteridad, la encuentra. Gente que hace legado, como Manolo Sanlúcar.