Las buenas noticias

Patricia Cavada le ha dejado a Conrado Rodríguez la buena noticia de 13 millones de euros para inversiones. No es cuestión de enumerar aquí los detalles, ni los lugares y cosas de la ciudad a los que llegará el dinero. La pandemia nos ha cogido con estos ahorros y estas posibilidades, para emplear en lo que siempre necesita San Fernando, que son muchas cosas, muchas… Felicidades, muchas felicidades al gobierno de la alcaldesa y Cs, pero no puedo sustraerme a pensar en que también hay en algún sitio los millones que fueron sustrayendo de la Caja Municipal durante años. A nadie concreto podemos culpar porque tantos años después ni hay sentencia firme de los tribunales ni se ha iniciado la primera vista del juicio oral. Es de las cosas tristes de estos años, la impunidad con la que, quienes lo hicieron, en calidad de autores y/o cómplices, de negligentes y de cuantas otras figuras recoja el Código Penal para estos delitos. El atasco de todo este tiempo de pandemia, con tantos asuntos parados, no favorecerá precisamente la movilidad de este sumario que habla de los más de siete millones de euros de la ciudad que desaparecieron de su contabilidad real, de la Caja Municipal. Sorprendente la inexistencia de voces políticas que rueguen y pidan a la autoridad judicial competente el cierre del Sumario y la apertura del juicio. O llegará un día en que el delito prescriba, deje de existir como tal y la ciudad sienta la gran frustración de que robaron su dinero durante años sin que nadie se diera cuenta, sin que funcionaran los controles y si que la Justicia cayera sobre los autores como se suele decir, con todo el peso de la Ley.

Pero estaba diciendo que Patricia Cavada ha dado el regalo a su teniente de alcalde Conrado Rodríguez de ser el que anuncie la existencia de 12 millones de euros para invertir en la ciudad, puede que en premio a su trabajo en el área de economía del municipio. Que logrará, con el pago de 4 millones de euros de la deuda, el desbloqueo que necesita la ciudad para acometer importantes inversiones.

Es la buena noticia (aunque si repasamos la semana ha habido también otras buenas noticias en San Fernando: Escuela Oficial de Idiomas, Servicios Sociales, equipamientos urbanos en la calle Real, los 200 mil euros que empleará la ciudad en las personas sin hogar, y los cerca de 900 mil euros que se ha traído Patricia Cavada de la Diputación para un plan de empleo e inversiones), aunque no le ha faltado el pellizquito de monja que le ha dado su ex socio Romero, sobre la transparencia que no tiene, según el ex PA, y otras críticas. Pero bueno, si de semana en semana va esto, ojalá todas las semanas fueran así como ésta, que hoy termina.