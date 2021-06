El dos de julio

Confieso que quien ideó el reclamo de 'Málaga Ciudad de los Museos' tuvo una gran idea y no mintió ni un gramo a nadie. Más de diez museos están abiertos en una de las ciudades andaluzas que más pujanza económica y proyección tienen en España. En esos más de diez museos no cuento a las iglesias históricas ni a su maravillosa Catedral, con su propio Museo, hablo del Museo de la Aduana o de Málaga, del Picasso, del Carmen Thyssen, del Ruso, del de la Música, del Centro Pompidou, del Revello de Toro, de la Peña Juan Breva, del Museo del Arte Cofrade… Para todos los gustos. Con lo cual, a una variada gastronomía, un folklore genuino, un centro histórico magnífico, un centro comercial espléndido, las playas, el puerto integrado y mil atractivos más, los Museos de Málaga son ya, consolidados, un atractivo singular de la ciudad mediterránea. Es por eso por lo que no se entiende bien el que no estemos dando toda la importancia que tiene que el día 2 de julio, aniversario de la muerte de José Monje Cruz, Camarón de la Isla, se inaugura su Museo en nuestra ciudad. Debemos añadirlo a nuestros propios museos, digo al de San Fernando, al Naval, al Panteón de Marinos Ilustres, la Población de San Carlos, la Peña Camarón, el Real Observatorio de la Armada en San Fernando y los que se tendrán que añadir, como el de los Esteros y Salinas, el de algunos de nuestros grandes pintores, como Pepiño, Juan Antonio Lobato, Manolo Caballero, Ricardo Galán Urréjola, Fermín Salinas… y los escultores Alfonso Berraquero y Antonio Mota, que darían un Museo extraordinario… Es la fórmula, ecología y medio ambiente, playa virgen, restauración y hostelería, calidad de vida, clima, arte y cultura… Es lo que hace que la gente venga, que nosotros vayamos. El futuro anda por ahí, por la movilidad, la facilidad de los transportes, la oferta en definitiva de, insisto, arte y cultura, medio ambiente, calidad de vida.

Es lo que pienso que representa el Museo Camarón. Hacemos justicia a nuestro artista más universal, que forma una trilogía única con Sara Baras y María García, Niña Pastori; e iniciamos un camino que hay que recorrer, que hay que completar. Nos lo merecemos, es de justicia que se trabaje a fondo, que se haga.

El próximo 2 de julio está en el inmediato horizonte del futuro de la ciudad. Ha costado mucho, no sólo dinero, también paciencia, inteligencia, perseverancia y tenacidad. Patricia Cavada lo ha logrado. Es justo que figure en el mármol de la inauguración su nombre, es justo que refleje que el 2 de julio, siendo Alcaldesa de la Ciudad Patricia Cavada Montañés, se inaguró este Centro de Interpretación etcétera José Monje Cruz 'Camarón de la Isla'.

El futuro necesario empieza ese día, será un día verdaderamente inaugural.