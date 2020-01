Aquella vez no me dio tiempo a agarrar el mando a distancia y cambiar de canal, como siempre hago cuando en el televisor ponen algo pecaminoso u ordinario. Lo que escuché me aterrorizó. Hablaban de un aparato muy de moda entre las mujeres. Bueno, entre todas no, entre aquellas cuya inmoralidad les hará quemarse en los infiernos, Dios quiera que pronto (el mismo Martes de Carnaval con el Momo ese). Se trata de un juguete (vaya manera de nombrarlo) con el que ellas alivian sus indignas picazones. 'Satisfayer' o algo así. Sólo de pensarlo me abochorné y tuve que rezar seis padrenuestros, un Credo (el verdadero, no ese de los comparsistas cursis) y tres avemarías. Pero lo peor no fue el sonrojo, qué va. Lo peor llegó cuando me puse a imaginar a los mal llamados poetas del Carnaval (Pemán qué era entonces, ¿escayolista?) inventando cuplés verderones y sátiros. Me temo lo peor para este Concurso con alusiones al chupapiera, el yamentiende, el monedero, el guatifló... y todas esas asquerosas formas que tienen los poetillas de calificar a esa parte de la mujer. Menos mal que yo a la hora en la que Onda Cádiz va a emitir este guano estaré pasando a limpio mis recetas cuaresmales de torrijas, chícharos con huevo y alcauciles y escuchando Radio María. Aunque no podré evitar pensar, con asco, en esos carnavaleros que acodados en las barras de los bares estarán presumiendo de que sus parientas no necesitan el juguetito, que para eso están ellos con su masculinidad intachable. Gentuza.