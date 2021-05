Como para jugarse algo

Afortunadamente el Cádiz está ya salvado de toda quema, porque si nos estuviéramos jugando algo en este final de liga yo apostaría 50 euros a que bajábamos sin remisión. Y no porque hubiéramos dejado de luchar, por bajar los brazos, ni por falta de calidad o motivación. Estaríamos ya en Segunda porque el tema de los árbitros manda carallo, que diría un gallego del freidor. Con los puntos escamoteados esta temporada el Cádiz no solo se hubiera salvado mucho antes, es que estaría casi peleando por entrar en Europa. La "manita" del penalti del otro día en Pamplona es la enésima prueba de que el criterio arbitral no existe. Bueno, existe depende de quien sea el afectado. Y si hablamos de los que nos pitan en contra, de los que nos pitan a favor ya ni hablamos. Para que eso suceda, tendría que caer un futbolista del Cádiz con un cuchillo en la espalda dentro del área rival y posiblemente el VAR, tras su correspondiente revisión, dictaminaría que el futbolista ya traía el cuchillo clavado en la espalda de casa. Sigan, sigan. En fin, que menos mal que estamos salvados. Y nos quedaba la esperanza de volver a contar con público en este ultimo partido en casa pero un servidor, ejerciendo de malaje oficial, no lo veía con buenos ojos. Y no porque el cadismo no se merezca volver a Carranza, faltaría más, sino porque creo que o se deja entrar en todos los partidos o en ninguno. Si revertimos el orden de partidos, creo que a nosotros no nos gustaría estar jugándonos el descenso en Elche y que allí sí se permita público en las gradas y luego a nosotros no en Carranza el último partido. Pues ahora estamos en la misma situación pero al revés. El Elche se juega la vida y jugar con público en Carranza sería desequilibrar algo más la balanza. Conste que yo soy el primero que estoy como loco por ver un Carranza con publico en sus gradas pero creo que si se permite publico en unos partidos y en otros no se adultera ligeramente la competición y los equipos se están jugando mucho, demasiado. Y por si a alguno se le ocurriera volverme a acusar de que estoy en contra de la afición y tal y tal, les recuerdo que Cervera se ha expresado en los mismos términos: que no ve justo que haya partidos con públicos y otros sin espectadores.

Así que creo que lo mejor y lo más justo sería acabar la temporada con todos los estadios por igual, y si no se puede garantizar que en todos los territorios haya buena tasa de contagios, pues se acaba la temporada sin publico y la temporada que viene ya veremos. Nosotros hoy a lo nuestro, a intentar ganar el partido para conseguir superar nuestra mejor clasificación en Primera. Y no va a ser fácil. Primero porque el Elche se juega la vida y luego porque con el objetivo ya cumplido y con la mente puesta en el bañador y la toalla de playa no se juega igual que cuando te faltan puntos para salvarte. Pero hasta el rabo todo es toro y estamos obligados a pelear, como nos gustaría que otros equipos lo hicieran si nos jugáramos la vida. Ya queda poco.