Estoy de acuerdo con la espectadora que se dirigió a RTVE responde solicitando que Días de cine vuelva al jueves. Los argumentos que esgrimió la directora de Cultura, Urbana Gil, acerca de la imposibilidad de que con una duración de 60 minutos el programa debía saltar a los viernes, son convincentes sólo a priori.

Porque a poco que se realice un chequeo en profundidad a la parrilla comprobamos que La 2 tiene suficientes agujeros como para haber ubicado el espacio señero cinematográfico (27 años le contemplan) en su nicho del jueves. Primera sugerencia. ¿Por qué no llevarlo al prime time? Está muy bien que los jueves por la noche se dediquen a Documaster¿Pero por qué emitir dos documentales seguidos? Si se emitiese uno sólo, Días de cine podría caber perfectamente antes de las doce de la noche. Su emisión los viernes es un tanto contraproducente. ¿Dónde estamos los cinéfilos a las horas de la tarde en que se emite? Pues lógicamente, en las salas, degustando alguno de los muchos estrenos que llegan a la cartelera, hasta doce en estas semanas de noviembre. Además, no es lógico que los dos programas que presenta Elena Sánchez vayan seguidos, el mismo día y uno detrás de otro. Es como si Atención obras se emitiera los domingos como telonero de Versión española. No se entendería tanta Cayetana junta.

La 2 rediseñó la parrilla, y falta hacía, para revitalizar las tardes de lunes a jueves. Pero no hubiera sido necesario 'expulsar' Días de cine de su espacio natural. Entre el concurso Código final y La 2 Noticias queda un hueco absurdo sobre el que no se ha dispuesto ningún plan. Jugando con ese horario el puzzle permitiría encajar sin ningún problema Días de cine. En su día. El jueves.