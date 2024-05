La jubilación del librero

Juan Manuel y Mari se jubilan. La librería Manuel de Falla de Cádiz cambia de propietario aunque no de nombre, pero el que es su librero hasta este día 31 de mayo se jubila dejando un hueco muy difícil de llenar en el sector. Deseo dejar mi testimonio en este breve texto a través de tres experiencias vividas con él.

Tenía dieciocho años la primera vez que crucé la puerta, con la inseguridad de un joven con muy poca base cultural, muy mal estudiante en el instituto y con gran interés por la lectura y la cultura. No recuerdo el primer libro que compré pero sí recuerdo una fotografía en blanco y negro situada a la espalda de Juan Manuel, en el pequeño escritorio donde tiene el ordenador y donde ha recibido a los lectores desde que abrió la librería. Era una fotografía de Miguel Hernández extraña y frontal con el poeta muy joven, rapado casi al cero y con una mirada franca de campesino que me traspasó. Le pedí con una enorme timidez si me la podía vender; Juan Manuel me miró a los ojos y me sonrió levemente, como hace él cada vez que lo he desconcertado, y me dijo: “mejor te voy a hacer una fotocopia de la fotografía, así podrán seguir viéndola los lectores”. Tengo la fotocopia enmarcada en casa desde entonces.

La segunda experiencia pasó muchos años después, ya siendo muy amigos y conociendo de sobra Juan Manuel mis intereses librescos. Una tarde me dijo: “Hay un libro que te puede interesar, está ahí arriba” señalando una estantería alta, que casi rozaba el techo. Era un libro gris claro enorme, como un libro de coro, y en el lomo en letras rojas ponía: Giotto.Comprendí. El maestro italiano es uno de mis pintores de cabecera y el librero lo sabía. Me contó los pormenores del asunto y zanjé la cuestión económica antes de que él lo hiciera, para evitarle el apuro. “¿Es muy caro verdad?”, le pregunté. “Lo es”, y me dijo el precio. “¿Te lo puedo pagar a plazos?... No me quiero quedar sin ese libro”. “Vamos a hacer una cosa, cuando tengas el dinero lo compras, cuando sea, tómate el tiempo que necesites, yo te espero”. Efectivamente, Juan Manuel no vendió a nadie ese libro hasta que meses después llegué con el dinero reunido en un sobre. Mari nos hizo una foto con el libro abierto sostenido por los dos, sonrientes.

La tercera experiencia fue hace dos años, cuando pinté el cartel de la ruta Fernando Quiñones. Fernando era íntimo amigo del librero y le hizo ilusión que la Asociación de Amigos de Quiñones me encargara la obra que llevaba años deseando pintar. Cuando lo terminé y se presentó en La Caleta, Juan Manuel me llamó y me dijo que me pasara por la librería: “Tengo una cosa para ti”. Fui a la librería y surgió del fondo del local con una carpeta negra. Me la dio diciéndome que era un regalo para mí, con su leve sonrisa lejana, como venida de un lugar muy remoto. La abrí y vi una página mecanografiada con muchas correcciones a bolígrafo. Era una página original manuscrita de La canción del Pirata, la inmortal novela de Fernando Quiñones junto con una primera edición de la novela firmada por el autor.

Casi tres décadas de amistad y tres inmensos regalos del librero, desde aquel día de 1998 en el que entré en la librería Manuel de Falla de Cádiz y hablé por primera vez con el amigo de la leve sonrisa, de la sonrisa llegada de un lugar remoto, remotísimo.