A juan, in memoriam

El segundo Carnaval del año. Está claro que se quieren cargar a Doña Cuaresma, pero ya les adelanto que no podrán conmigo. Mientras me quede un halo de vida me encontrarán detrás de la pancarta (como dicen los ropas sueltas de izquierdas) contra esta inmunda fiesta. La impúdica actitud de los carnavaleros menesterosos se va a juntar con la inmoralidad en el vestir del verano de esta ciudad decadente y hortera. Bermudas, escotes, piernas peludas, tatuajes, pechos de legionario... desagradables estampas que se acentuarán con el calor. Dicen que hoy empieza el Concurso del Falla y que es más corto de lo habitual, pero para mí cualquier soniquete de estos palurdos (y cada vez más palurdas) ya me echa para atrás. Me enseñan un pito de caña y es como si a Drácula le mostraran el crucifijo. Vade retro, Satanás. La concejala está muy contenta y los comparsistas, también, Pobres, manejados por este gobierno local que les ha metido en la cabeza que era bueno un Carnaval en mayo y junio. Borregos todos que se venden por los derechos de imagen y el dinero de los premios. Y el gaditano de a pie, el chungo, tan feliz. La ciudad cerrará su cúpula, se aislará y dejará de pensar en el recibo de la luz, la guerra de Ucrania y el precio de la gasolina. Carnaval, el opio del pueblo. Yo estoy cada vez más mayor, sola y sin pretendientes. El último, Don Juan Manzorro Burguillos, que tenía sus debilidades con la fiesta de la carne, pero se redimía con la Semana Santa. Lo echaré de menos. Juan, baja aunque sea en pijama (largo, por supuesto).