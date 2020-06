En la misma semana en la que la Bolsa se disparaba celebrando el fin las ayudas de Europa, los estímulos monetarios del BCE y el inicio de la recuperación, las proyecciones del Banco de España (BE) arrojaban un jarro de agua fría sobre un optimismo prematuro. La recesión de España es la mayor de la Eurozona. La caída del PIB se situará entre el -9%, en el mejor escenario, y el -15,1%, en el más adverso. El paro aumentara hasta el 23,6%. El déficit público se situará entre el 9,5% y el 15% del PIB y la deuda pública entre el 115% y el 120%. La Economía Española necesitará más de dos años para alcanzar el PIB de antes de la crisis y más 30 años para reducir la deuda pública a niveles sostenibles. España será el país con mayor recesión de la Eurozona por el mayor impacto de la crisis sanitaria, por el confinamiento más extenso, por la tardía reacción y por el mayor peso del sector turístico y de las pymes. Lo preocupante es que el paro persistirá en niveles superiores al 20% aunque la economía se recupere a finales de 2022. El BE reconoce la fragilidad de sus previsiones, en el escenario más adverso contempla posibles rebrotes epidémicos, reconociendo su impotencia para predecir la evolución de la pandemia.

La dureza del impacto se agrava como consecuencia de que tres de los principales motores de la última recuperación son los más afectados por la crisis. Obviando el escenario más adverso y centrándonos en los de recuperación temprana o gradual, la inversión empresarial caerá entre un 20,6% y un 26,5% como consecuencia de la extrema incertidumbre y la menor capacidad financiera por la caída de los ingresos. El segundo motor que se verá especialmente afectado son las exportaciones, que se verán reducidas entre un -16,7% y un -21,9%, por la reducción del comercio internacional, la fuerte desaceleración del mercado europeo y el creciente proteccionismo de Donald Trump. El consumo de las familias también se verá afectado, sobre todo en bienes duraderos. La venta de automóviles se ha desplomado más de un 95%. El miedo ha disparado la tasa de ahorro de las familias por encima de los niveles de la última crisis, en detrimento del consumo.

Existe el temor de que las tensiones de liquidez de las empresas se conviertan en problemas de solvencia. De momento la morosidad está contenida, pero se espera que se duplique y supere el 8% . Coincidirá con el fin de las moratorias y de las carencias de las líneas de avales públicos Covid-19. De momento la banca tiene capacidad de absorción de la morosidad actual. No obstante en el último informe de la Autoridad Bancaria Europea la banca española es la menos capitalizada de la UE. El informe del BE no contempla la potencial ayuda del Fondo de Recuperación Europeo, En el caso de que se apruebe fortalecerá la inversión y también el consumo. Con este informe el BE pretende dar un baño de realismo al Gobierno y a la oposición para que se pongan a trabajar, abandonen las propuestas demagógicas y asuman sus responbsabilidades.