Cuando éramos inocentes

Me refiero a cuando creíamos que el fútbol era solo deporte; cuando íbamos al campo no sólo a ver a las figuras, que sí, que ya atraían, sino cómo jugaba tal o cual equipo, forofos aparte. Nadie, ¿digo bien?, nadie pensaba en el dinero de los sueldos de los jugadores, los traspasos, y si había corretajes de por medio. Once fulanos contra once fulanos, un árbitro y dos jueces de línea; un campo donde si llovía se convertía en un barrizal y cuando cada espectador, salvo los del palco, se convertía en una sopa. Si todo no era así de idílico, generalmente hablando, es porque ya empezaban a circular rumores, la mayoría ajenos al deporte mismo, sobre si tal jugador tenía una querida que era vedette o la esposa de alguien conspicuo. ¡Qué pecado de machismo cometíamos!, pero éramos inocentes, tan inocentes que ni nos metíamos en política; es más, ni siquiera se llamaba politiqueo al tejemaneje de los que se dedicaban a ello.

El fútbol era el desahogo del pobre; se convirtió en el sustituto del Panem et circenses latino y del Pan y Toros de la inmediata posguerra. En el sentimiento popular, y a pesar de ser consciente de ello, siempre se ha considerado como la práctica de los gobiernos para mantener tranquila a la población u ocultar hechos controvertidos. Proveer a las masas de somero alimento y entretenimiento de baja calidad con criterios paternalistas siempre ha sido rentable, aparte de una expresión de desprecio al populacho. Los espectadores inocentes respondían como las alondras a los señuelos. Los más exaltados insultaban al árbitro, a los jugadores contrarios que se pasaban en las patadas porque los propios, todos, eran ángeles, como ocurre ahora con la política pero sin la inocencia de entonces.

Otro matiz de aquella inocencia era que nadie creía en tácticas, es decir, los entrenadores pintaban más bien poco. Lo de la pizarra y la WM, vino mucho después y, a partir de entonces nacieron los "enteraos", germen de las espinitas que dieron paso hasta la concepción del ser humano como portador de valores eternos o, lo que es lo mismo: 'mi razón es la única cierta', que aún se practica desaforadamente.

Pero el tiempo es una lima. Lo de los veintidós en calzoncillos disputando un balón se ha pasado a la pornografía de los despachos desde donde se decide el presente y el futuro de los mercenarios. Ahora con las giras de pretemporadas y la posibilidad de jugar en el extranjero partidos de la liga ¡española!, paseando publicidad, el negocio puede redondearse hasta el punto de que cada equipo, según donde juegue, se adapte a la forma de los espectadores, que son los que pagan, poco, comparado con lo que se ingresa vía espónsores, merchandising, casas de apuestas, apaños con los horarios e incluso con los resultados.

Hay que convencerse, perdimos la inocencia y en esto como en todo estamos a merced del capitalismo canalla. ¿No van a contagiarse de ello todos los partidos políticos?