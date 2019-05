Si fuera verdad una de las barbaridades que han venido pregonando los líderes del PP y Cs, la conclusión, a tenor del resultado electoral, es que el 67,4% de los españoles somos inconstitucionalistas. Según Casado y Rivera, ellos son los únicos constitucionalistas. Han pretendido echar del marco constitucional a todos los demás, o sea, a la inmensa mayoría de españoles. La deriva paranoica de PP y Cs llevaría a la conclusión de que han votado 14 millones de españoles por opciones inconstitucionales.

Me alegro de que esta forma obscena de hacer política haya fracasado. Los españoles han rechazado el considerar como “buenos españoles” sólo a los que votan a la derecha y a la extrema derecha. Los que ellos consideran enemigos de España, somos ciudadanos que tenemos otra forma de ver a nuestro país, más tolerante, justo, solidario, inclusivo, donde el dialogo y el debate de ideas se impongan sobre los exabruptos y los insultos.

Desconozco qué han hecho los dos candidatos “constitucionalistas” del PP y Cs a la alcaldía de El Puerto en defensa de los valores constitucionales. Para empezar, ambos, Germán Beardo y Juan A. Martínez, han sido designados por el antidemocrático sistema del dedazo.

Dos ex secretarios generales del PP de El Puerto han criticado duramente a Beardo, a la falta de democracia interna en el PP y a las irregularidades en las cuentas del grupo municipal. ¿Por qué vamos a confiar en que gestionará el ayuntamiento democráticamente y sin corrupción quien no cree en la democracia de su propio partido y no da explicaciones del uso del dinero público recibido del ayuntamiento? Beardo está haciendo un despliegue inusual de medios para promocionarse, ¿de dónde saca el dinero? Beardo es un vividor de la política. Cuentan que al boletín de afiliación al PP unió su currículum.

Y no se entiende que lleve a Bello en su candidatura, después de haber defendido que la única alcaldesa legítima de El Puerto es la virgen de Los Milagros; ¿por qué Beardo le hace la competencia?

Y mal lo tiene. En las pasadas elecciones generales, el PP quedó en cuarto lugar, lo superaron el PSOE, Cs y Unidas Podemos, y casi lo supera Vox. ¡Y se presenta a la Alcaldía en un municipio en el que sólo el 36,7% de sus ciudadanos son constitucionalistas!