Sobre lo imposible

Tras lo visto ante el Granada hay motivos para la esperanza. El punto sabe a poco y fue cuestión de mala suerte, pero ojalá todos los puntos que se han perdido fueran así. Cierto es que el partido no se nos puso cuesta arriba con un primer gol del Granada, que entonces no sabemos si el encuentro hubiera mantenido la tónica de los últimos partidos. Pero sea como fuere se vio otra actitud. Lo que pasa es que a este Cádiz parece no que lo llega con lo que tiene. Cuando no es la falta de actitud (que con eso ya puedes tener a la plantilla del Real Madrid) es la mala suerte. Y por una cosa o por otra siguen pasando las semanas y el cajón de los puntos aumenta a cuentagotas en modo lento. Y con eso no nos da para salvarnos, lo sabe todo el mundo.

Se necesita ganar de modo urgente y sobre el papel no vienen buen para conseguirlo. ¿Se puede ganar al Real Madrid hoy? Pues, pese a todo lo que llevamos visto en esta temporada, yo creo que sí. Pero para ello hay que recuperar virtudes del pasado que ahora mismo no tenemos. Lo primero es conseguir ese orden defensivo que tantos puntos nos dio la pasada temporada, incluyendo una victoria ante el Real Madrid. Cierto que el escenario no va a ser el mismo, pero ni el en fútbol no en el Bernabéu hay nada imposible. Que se lo digan al Sheriff, y no hablo de mi querido colega carnavalero, sino al que le sacó las vergüenzas al conjunto de Ancelotti a domicilio. Y además de recuperar el orden defensivo hay que trabajar la cabeza, creer que hay vida más allá de un gol encajado.

Si hay un partido donde no podemos irnos alegremente al ataque es el de hoy. Hoy toca seriedad defensiva a muerte y esperar a que los bancos comentan un error. Todo lo que no sea perder hoy, visto como está el Madrid y como anda el Cádiz, sería una gesta. Y aunque el Real Madrid parece intratable y pinta a ser el campeón de Liga ante la desidia de sus rivales, hay varios factores que pueden hacer saltar la sorpresa. El Real Madrid es tan líder que un pinchazo en forma de empate o derrota no le va a afectar demasiado. Y cuando uno se ve ganador con distancia pasa lo que pasa. El otro matiz es el momento de salud por el que pasa el Real Madrid, con una plantilla tocada por el Covid y con la posible ausencia de algunas de sus piezas fundamentales.

Posiblemente un Real Madrid al 70 por ciento sea capaz de ganarle a casi todos los equipos de la liga española, pero si (por desgracia) tiene bajas habrá que intentar aprovecharlo. Y el otro partido que queda tampoco es tan inasequible. Un Sevilla que marcha segundo sí, pero que saca los partidos con más suerte que calidad y al que le han sacado los colores en los dos partidos de copa. En fútbol no hay nada imposible, pero si no se asume esa frase como cierta tienes la derrota casi asegurada. Queda liga, quedan puntos, los de abajo están igual de mal que nosotros y aún no hay diferencias insalvables. ¿Quieren más motivos para entender que La Lucha No Se Negocia? Pues vamos allá a dejarnos la piel, hombre.