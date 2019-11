Lo importante es votar

Hay un símil taurino que dice "corrida de expectación corrida de decepción". Y eso paso con el esperado debate del pasado lunes. Mucha expectación por comprobar cómo los cuatro, digo cuatro a sabiendas, líderes de la política española nos explicaban cómo iban a romper el bloqueo político que nos ha llevado a otras nuevas elecciones en poco tiempo. Cerca de nueve millones de españoles, algunos picos de audiencia doblaron la cifra, se fueron a la cama antes de tiempo, un horario del debate impropio, decepcionados y sin saber la opinión de unos políticos faltos de miras, que continúan sin ponerse de acuerdo en cómo gobernarán la falta de una mayoría absoluta que nos dicen las encuestas. Para mí fue el debate más decepcionante de todos los que llevo escuchados, y van muchos.

El país tiene muchos problemas, económicos, sociales, laborales y más. Pues después de este mal estructurado debate, los ciudadanos nos hemos quedado igual. Sin saber si hay soluciones, si no las hay, cuáles y cómo. Una oportunidad perdida para que cualquiera de los partidos presentes acapararan el voto de los indecisos. Un debate muy rígido, dominado por los asesores de imagen y todo muy controlado para que los contertulios no sufrieran de amnesia. Todo muy preparado, hasta el mínimo detalle, ¿para qué? Pues para que los votantes nos quedáramos con las ganas de saber qué soluciones hay a los problemas de los españoles. Porque en España hay más problemas, no es solo Cataluña. Y a eso dedican los políticos su mayor tiempo libre. Y no es eso. Queríamos saber, queremos saber, qué va a pasar con las pensiones. Y queríamos saber, queremos saber, qué soluciones tienen estos políticos para resolver el espectacular paro estructural que tiene nuestro país. Y qué pasa con la reforma laboral. Y con los bajos salarios que no permiten salir de la exclusión social y que en Andalucía está en el 15% de los trabajadores según informe de FOESSA. Informe que dice que hoy la exclusión severa afecta a más población que antes de la crisis en Andalucía. Y queremos saber qué va a pasar con la educación cada vez menos pública y la sanidad. Y de la nueva recesión económica, nada de nada.

Eso sí, alguno se dedico a enseñarnos un adoquín no sabemos de donde, otro a enseñarnos gráficos que después los medios se han encargado de desmentir. En definitiva, un fracaso de debate por culpa de unos políticos mediocres, que no se enteran, que no aprenden y que cada vez alejan más a los ciudadanos de la política. Ninguno genera confianza ni esperanza. Y dejando aparte la ideología que todos tenemos, hay que preguntarse si con estos lideres este país puede tener futuro. Pero también hay que afirmar que sin la política no hay futuro, no hay progreso y por lo tanto el domingo todos los ciudadanos tenemos que votar. Es la base de toda democracia que se aprecie. Vote usted cabreado, desilusionado, desesperanzado, vote lo que quiera, a quien quiera, pensando en lo mejor para este país, pero hay que votar.