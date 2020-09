Esto no iba a ser fácil

El retorno del Cádiz a la Primera División no se saldó con lo esperado. No ya por el resultado, porque en primera cualquiera te puede hacer un descosido, sino por la imagen que dio el equipo. Se vio a un Cádiz muy verde aún para lo que se exige en esta categoría, con fallos en defensa (su principal baza cuando el equipo sabe lo que hace) y demasiados espacios entre líneas, con Negredo arriba solo como la una. Evidentemente si la imagen de la pasada semana fuera la tónica habitual en lo que queda de liga no llegaríamos vivos a febrero..

Pero es que esto acaba de empezar. Cádiz es una ciudad dual, donde lo que hoy es blanco mañana es negro, donde el que hoy es un genio mañana es un chufla y donde el que hoy no vale un duro mañana es el heredero de Maradona. Y, evidentemente, esta cualidad tan gaditana (y tan española) no iba a ser menos en el seno del cadismo. Ya hay gente que por un partido ve al Cádiz en Segunda en tres semanas. Al equipo le faltan cosas, eso está claro, pero queda tiempo por delante para arreglarlas.

Sería ideal que llegaran algunos fichajes de empaque pero la saturación de jugadores en la plantilla lo han impedido hasta ahora. En esta semana ya se han ido produciendo algunas salidas y esperemos que, con otras más que se concreten, se pueda aligerar la plantilla para traer a alguien contrastado y con experiencia. Y es que por si al alguien no le ha quedado claro, el objetivo este año es pelear por la permanencia. Y eso significa sufrir, más o menos, pero sufrir al fin y al cabo. Tendremos partidos buenos y partidos malos, sin duda pero habrá que pelear cada punto como si fuera el ultimo para intentar quedarnos en Primera. Si finalmente lo conseguimos pues gloria bendita y si no puede ser, pues que quieren que les diga, tampoco creo que se una tragedia para tirarnos por los bloques. La auténtica tragedia es descender a Segunda B.

Volver a Segunda entra dentro de lo previsto. Lo único que no podemos hacer es arrastrarnos por esos campos de Dios esta temporada. Hay que salir a disfrutar cada partido, sabiendo a qué aspiramos y cuales son nuestras armas. Ni creernos los reyes del mambo ni bajar los brazos antes de tiempo. Esta temporada entre los grandes es para paladear cada partido, para saborear el ambiente de cada encuentro. La pena es ver esos campos vacíos, sobre todo Carranza, pero es lo que tenemos y no podemos cambiarlo.

Así que seamos serios: ni vamos a bajar a Segunda en tres semanas ni aunque ganemos los cinco siguiente partidos vamos a ir a la Europa League. Pasito a pasito, corrigiendo errores, asentándonos en la categoría, viviendo día a día y peleando cada punto como si fuera el ultimo. Que aunque Carranza esté vacío el cadismo está ahí, no se ha ido. Hoy es el primer partido del resto de la liga, ante un rival que no hace mucho nos dejaba sin el título de Campeón de Liga en Segunda. Que mejor rival para tomarnos una pequeña vendetta y empezar a cambiar las sensaciones. Vamos allá, que se puede. Claro que se puede.