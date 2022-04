Los huesos de aceituna y la voluntad de poder

Qué pronto pasa todo, ¿verdad? Porque ¿quién se acuerda ahora, por ejemplo, del ilustre lanzador de huesos de aceitunas, del preclaro ganador de concursos de "a ver quién lanza los huesos de aceitunas más lejos que yo", en los cuales se exigía ser sumamente diestro en el estúpido deporte practicado por lo que se ve en Cieza por Teo y amiguetes varios? Aquel omnipotente secretario general del pepé que presumía de lanzar los huesos de las aceitunas del aperitivo más lejos que nadie en ese maravilloso poblado que enarbola el bello nombre de Cieza ha pasado a las umbrías del Averno murciano. "Qué topónimo tan chungo, titi", señalaría el Beni de Cádiz: "Fíate, tú, Cieza". Porque, Teo, "lo nuestro es pasar", que dijo don Antonio Machado.

Mas hoy la puta guerra lo invade todo y no pasa, no pasa, ni deja sitio para nada, y Ferrera y la Griso no saben de qué parlotear más que del Putin, otro apellido hermosísimo e ideal para las chanzas del Beni.

Mi amigo del Pinar de los Franceses, aunque ahora habite en Granada, no me deja vivir, uasas van y uasas vienen, con eso de que los ucranios (se puede decir así, no se enojen, please) son neonazis. Coño, serán todo lo neonazis que usted quiera; pero los invadidos son ellos, los que en la Edad Media se llamaron los rus de Kiev y no los rusos de banderita de hoz y martillo en sus tanques. Y no veo que los semisoviéticos, los sovietoides busquen asilo en Alicante, ni que sus ciudades sean bombardeadas. A veces dos y dos son cuatro; por ejemplo: en estas hazañas bélicas… de las de verdad.

Qué pronto pasa todo, ¿verdad? Qué pronto se nos pasó el segundo tiempo del Glorioso, un tiempo en el que la testosterona amarilla funcionó a tope, sobre todo la de Alejo, que cuajó su mejor partido con nuestra camiseta. Aquel parecía otro team, un vendaval de la voluntad, de la voluntad de poder, que aprendimos en su día en Friedrich Nietzsche (1844-1900). Porque el glorioso quería y podía y sitió a los de Bilbao hasta más no poder. Carranza rugía de nuevo. Y qué pronto se nos fue yendo el tiempo tras el disparo al palo de la gran Furia Gitana. Qué lástima de misil (por seguir con la horrible guerra). Esa misma suerte nos fue también desdeñosa en el penalti que paró un Ledesma que no fue el de Barcelona y que acabó yendo directamente al mismo que lo falló, siendo finalmente gol. Ay.

Pero en el primer tiempo ni voluntad de poder ni… El equipo salió dormidito como un bebé sobre los lauros conseguidos en el Campo Nuevo/viejo de los de la banderita de los indepes en el camisolín. Todos nos comentábamos unos a otros que el partido contra los de la ría iba a ser pan comido, que después de ganarle al Barça…, que al Aleti no le iba nada en el encuentro, etc. Y cuando nos despertamos del sueño de la victoria en Barcelona, ya teníamos tres en la saca, como alegremente repite el Medina/Feria ese del lío de las mascarillas más carillas de España.