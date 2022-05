Ya huele a Feria

A calor. A levante. A albero. A vino fino de El Puerto. A sevillanas…

De los armarios salen muy dormidos los mantones y ese vestido de flamenca que apenas me puse. Con la seguridad que dije: ya me lo pondré el año que viene… Quién nos iba a decir lo que nos esperaba. Demasiada ropa quedó esperando esa oportunidad de lucirse. Porque para ir a la playa o caminar, no necesité tacones.

A ver si aprendo y espabilo.

Hoy es hoy. La semana que viene es la semana que viene. Feria. Y me agarro a esta idea con las dos manos muy fuerte. Y ahí ando, como la mayoría de las amigas feriantes. Entre que si lo plancho, o no lo plancho. Porque planchar un vertido de gitana tiene lo suyo. Lo haré claro.

Son días de prueba de ropa que está aguardando una ocasión especial como la velada. Tacones, no sé. Pero recuperar nuestra fiesta, que todos nos preparemos y demos lo más que podamos de nosotros mismos, claro que sí.

Porque la Feria es historia. Y al recordar los primeros vestidos de niña, con quién aprendiste los pasos de la sevillana, o quién te montaba en los caballitos, estas invitando a los recuerdos buenos. Esos que tratamos de trasmitir a los más jóvenes de la familia.

Porque la Feria es convivencia. No cabe duda que la mayoría de las familias se reúnen algún día. Muchos portuenses que viven lejos, eligen esta fecha para encontrarse con los suyos.

Porque la Feria es diversión, compartir esa botella con los que quieres, sin pasarse, sin olvidar los límites de cada uno. Y si las casetas rebosan, no se arriesgue, podemos reírnos debajo de las mascarillas. Ya tenemos experiencia. El caso es agradecer y colaborar con el esfuerzo de tantos para que todo se vaya normalizando.

Dicen que no hay nada más aburrido que un santo triste. Si tenemos la ocasión, no renuncie a hacer disfrutar a los suyos.

Saquen lo mejor de cada armario y de cada corazón. Olvídense de dejar para el año que viene que, con la que está cayendo, ¡vaya usted a saber!