El hueco del PP

Una de las más interesadas en conocer qué va a pasar finalmente con la sucesión de Loaiza en el PP local es Patricia Cavada, de la que no recuerdo ahora si me dijo un día que prefería a De Alba como candidata, o no. Es el hueco que queda ahora una vez que el antiguo alcalde y presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, ha sido nombrado algo importante en Andalucía y, por lo tanto, ha dejado abierta la puerta al liderazgo del PP en San Fernando. Enrique, que es agudo y afilado, me lo dijo un día, que María José era la Antonio Rojas de la lista del PP. El concejal socialista es una persona que para todos tiene un gesto amable, un abrazo, un apretón de manos. Ni se le conocen malos modos, ni nada que se le parezca, todo lo contrario. Exactamente como María José de Alba, que no tomó lección alguna de su mentora Pedemonte, ahora delegada ocasional de los procesos electorales por su partido. Digo que sonríe y calla, es prudente, discreta, cercana. No le ha venido mal ser así porque lleva ya muchos años en lo pino del partido local, cosa tan difícil siempre en todos los partidos. Digamos que puede ser la que esté ahí si no encuentran a alguien presuntamente mejor preparada para encabezar el cartel, alguien con capacidad de liderazgo y coordinación de equipos. Vamos, el mirlo blanco que siempre buscan todos los partidos para encabezar las listas electorales. Presuntamente. Me dijo también Enrique, tener un hijo informado es una bendición añadida, que Loaiza había entrado en contacto con una mujer, joven, profesional, muy del PP pero no militante (al parecer) que mostró desde el primer momento sus credenciales: el sueldo que gana ahora, las garantías posteriores, etc. La política, para quien tiene un estatus, un trabajo, etc., no es una aventura ni una ruleta de la suerte. Distinto es, como sabemos, lo que ha venido llegando a la política en los últimos tiempos, gentes que no han trabajado nunca o muy poco, que no han emprendido, que no tienen un estatus. Que desean "trabajar" en la política, vamos. Así que, es probable que este "tanteo" (Loaiza sabía hacía mucho que no encabezaría la lista electoral isleña salvo catástrofe), no haya tenido éxito. Sanz, ahora hombre fuerte del gobierno Moreno, estará muy interesado en tener éxito en el pasillo de su vida, ese camino que va de Cádiz a Jerez, y va a estar muy atento a lo que se mueve, si no participa personalmente en la selección/aprobación de los candidatos a las alcaldías, que es lo que viene, y llega con un Sánchez achicharrado por sus mentiras y la crisis grandísima que tenemos y se avecina. Si siempre La Moncloa ha ayudado ahora puede dificultar. Lo sabe Patricia Cavada, por eso está tan interesada en la Fumata Bianca de la calle Real.