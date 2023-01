La hora de las mujeres

Estaba tardando. Ya era hora que las mujeres tuvieran visibilidad en este mundo tan machista, que alzaran la voz para reclamar lo que por derecho les pertenece. Faltaría más. Las féminas son dueñas de su futuro pero también de su presente, un presente que el patriarcado les ha arrebatado, arrinconándolas, privándolas de poder disfrutar de sus tradiciones. Por eso estoy muy contenta. Lo reconozco. Hoy mismo me he abierto una botellita de Anís del Mono para mojar mis labios agrietados. Son muchos siglos de oscurantismo, de ver como los machos acallaban nuestras voces, impidiendo nuestro desarrollo personal y sometiéndonos a las órdenes de esa sociedad testicular. Es verdad que ya se puede ver a algunos calzonazos haciendo la compra en el súper, pero no es suficiente. Vale que cambian pañales y dan biberones, que se hartan de llevar a sus hijos a las extraescolares y que comparten las tareas del hogar. Pero no es suficiente demonios. A la mujer ya no le vale el empate. Hay que salir a ganar en esta batalla de sexos tan antigua como Sodoma y Gomorra. Y para ello se necesitan jóvenas valientas que carguen con el peso de nuestras costumbres. Por eso, ver como cada vez hay más mujeres en la cuenta de Instagram de Costaleras por Sevilla me llena de satisfacción. Claro que sí hijas mías. Costaleras a la calle, a llevar en volandas a nuestras imágenes de la Semana Mayor. A dar ejemplo al resto del mundo cofrade.