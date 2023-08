Perdonen ustedes la insistencia en el asunto Valcárcel, pero las perspectivas no son ahora mejores que antes. Las recientes elecciones municipales obligaron, no sé por qué, a paralizar aún más la penosa situación del centro Valcárcel cedido a la UCA hasta finales del año anterior, cesión tácitamente prorrogada hasta que a la Diputación le salga un candidato mejor que la UCA que la libere del gasto improductivo que supone el enorme edificio.

Los compromisarios reunidos en Sevilla acordaron el reparto de las inversiones (noviembre 2022) con tanta euforia que hubo quien afirmó que en enero de 2023 se estaría trabajando en el edificio. Han pasado ocho meses y en espera estamos que decidan, por fin, cumplir lo prometido, dejar de marear la perdiz, arremangarse y ponerse manos a la obra y no retrasar otra vez el cumplimiento de la palabra dada y del compromiso adquirido por mor de que las cercanas elecciones municipales produzcan, o no, cambios en las instituciones.

La nueva presidenta de Diputación ha confirmado su compromiso al igual que la UCA que ya tiene el proyecto en sus manos y se reafirma en el mismo aunque haya elecciones a rector dentro de poco. Por su parte, el nuevo alcalde de Cádiz también está por la labor de arrancar de una vez con todos los trámites técnicos, económicos y administrativos. Nos queda la Junta, que muestra otro talante con la nueva delegada y que ha vuelto a recobrar la buena disposición y las buenas palabras, lo que se agradece, después de tanto tira y afloja y tanto jugar al sí pero no, única y acostumbrada dialéctica desde el consejero Velasco a la señora Mestre, anterior delegada de la Junta.

Con estos nuevos aires y precisamente por ser el socio mayoritario, la Junta está llamada a dar ejemplo y liderar la operación tal y como se han llevado a cabo situaciones similares en otras provincias. Sin eufemismos: a la Junta le toca ser la primera en poner los billetes encima de la mesa.

El hecho de la reciente celebración de elecciones generales no debería servir ni como excusa de (más) retrasos ni para que los implicados bajaran los brazos. No se olvide que el compromiso es institucional, no personal. No se comprometió el alcalde Kichi, sino el Ayuntamiento gaditano. De parecida manera se comprometieron la Diputación, la Junta de Andalucía y la UCA. No es de recibo la excusa de cambio de líder o responsable institucional por mor de las elecciones para olvidar una vez más el correoso asunto de Valcárcel, que tiene dos vertientes: la supervivencia del edificio, que tan solo por ser BIC obliga a un trato y mantenimiento adecuado, y la labor de prevención e intervención para evitar una posible e indeseada desgracia.