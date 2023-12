Bueno, pues se acabaron las especulaciones y el famoso “no hemos ganado pero la jornada ha sido buena porque los demás rivales tampoco han conseguido puntos”. Ya estamos donde es raro que no hayamos estado antes, después de 12 jornadas de liga sin ganar. Dice el presidente del Cádiz que “estamos realizando la mejor temporada desde que llegamos a Primera”, y tiene razón, pero a medias. La temporada del Cádiz está siendo para enmarcar, en lo que a los primeros 45 minutos de los partidos se refiere. Ahí roza los puestos europeos, si no está metido en ellos de lleno. En los segundos 45 minutos es otro cantar. Ya no es solo cuestión de mala suerte o malos arbitrajes, que por cierto están siendo para poner el grito en el cielo. El Cádiz tiene un problema, muy serio, de saber manejar la ventaja en el marcador. Al principio nos podíamos echar atrás tras ir ganando por cuestión meramente tácticas, pero después de tantas jornadas sin ganar esto huele a que marcamos, nos echamos atrás y nos encomendamos a la Virgen del Carmen para que eso acabe así, como sea. Y el problema que no, que los partidos no acaban así. Ante Osasuna volvió a pasar. Porque, antes del “penaltito” de Momo, los de Pamplona ya habían avisado en un par de ocasiones, salvadas in extremis por Ledesma. Tras la sequía de puntos, en el Cádiz hay ya tal miedo a perder que, quizás no se pierda demasiado, pero tampoco se gana. Y es hora de empezar a entender que puntito a puntito no vamos a ningún sitio que no sea la famosa Venta del Nabo. Todos los partidos son distintos, claro, y habrá alguno en el que haya que replegarse. Pero el Cádiz tiene que ir a por los partidos, incluso después de ponerse por delante. Un partido ganado y dos perdidos dan los mismos puntos que tres empatados. Y en este deporte, si no ganas regularmente estas muerto. Conclusión, que tenemos que quitarnos el miedo de encima. Que somos muy capaces de jugar bien y que con confianza los resultados van a llegar. Pero lo de los árbitros hay que pelearlo y denunciarlo a las instancias necesarias y las veces que hagan falta. Porque todo lo que he comentado anteriormente no me vale para absolutamente nada si creo, o estoy convencido, de ver una liga que parece manipulada. A mí, a muchos cientos de miles de aficionados, no están quitando las ganas de ver el fútbol.

No puede ser que el lunes, después del partido de Osuna, el Comité Técnico de árbitros se reúna y dictamine que fue un error la señalización del penalti de Momo, que no debió pitarse, saltándose las directrices de Medina Cantalejo. ¡¡UN ERROR!, manda carallo, con árbitro, dos auxiliares, un suplente y tres tíos más en el VAR. Pero oiga, no pasa nada. Nadie a la nevera y el marrón (otro más, para nosotros). Les juro que lo que no ha conseguido el Cádiz C.F, en mis 56 años d existencia (y ya ha habido momentos malos) lo va a conseguir el VAR y sus responsables: que deje de ver o tener interés por el fútbol. De absoluta vergüenza. Y contra la vergüenza… honra. Vamos allá.