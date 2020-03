Hombres asustados

Quieren celebrar el Día del Varón. Del varón trabajador, el que no se queja y cumple y lo da todo. Para homenajear a ese hombre común que no para de cambiar pañales mientras hace la cena y pone la lavadora y dobla las bragas de su pareja y las guarda en el cajón, para después prepararle la ropa a sus hijos pequeños para el día siguiente, justo antes de quitarse el maquillaje y ponerse el pijamita ese tan lindo que le regalaron por sanvalentín. Ese varón que está harto de que le guiñen el ojo cuando se sienta en la terraza de un bar, solo, a beberse una cerveza, cuando tiene un ratito de descanso. No te digo na, los murmullos, si lo que pide es un whisky. Ese varón cansado de que le digan el marido de, el novio de, como si no tuviera nombre. Ese varón que sufre cada día las miradas lascivas de sus compañeras en la fábrica, que no entienden que él solo va a trabajar y no a contonearse por los pasillos. Le miran las piernas todo el rato y encima, algunas cobran más porque sí, aunque aprieten el mismo número de tornillos por hora. ¿Acaso por ser feo? ¿Por qué todos los empresarios de éxito son guapos, si están ahí gracias a las listas cremallera? Ese varón que está harto de que le miren los pezones y los sobacos peludos cuando se baña en la playa. ¡Como si no tuviera derecho a vacaciones! Ese varón que está harto de que todo el mundo le explique qué es el machismo y cómo ha de comportarse ante la jefa, cómo defenderse, cómo vestirse, cómo adelgazar y cómo sonreír a la cámara para que la foto salga estupenda y no la cague, porque siempre podría notársele la celulitis. Ese joven varón sin miedo a que le llamen prostituto o guarro cuando ha ligado con tres mujeres ese fin de semana. O ese otro que quiere llegar a casa solo, borracho o sobrio, sin temor a que le viole cualquiera en un portal; sin preocupar a su padre si llega tarde.

Comprendo que estén asustados y quieran reivindicarse. Los pobres. No les queda otra si no quieren terminar limpiando escaleras.