Hay momentos en que las relaciones sociales se polarizan y envenenan, pero todo sucede tan rápido que no se ve venir. Era la última copa conjunta del grupo turístico por Cuba. Ellos eran una pandilla de mujeres agradables y hombres invisibles, no sé si de Zaragoza. El pelirrojo diabético estaba allí dando grandes explicaciones de que él no tenía gracia y era muy tímido y tal, y nunca se reía en público (era un coquetuelo triste, o un ironista desangelado, que se reía gruñendo mientras lo decía). Comentando la espléndida sonrisa de los bailarines al terminar un número se empeñó en sostener que él no lo entendía porque él era incapaz. La cuestión no es de lo que tú seas capaz, sino de que la gente del espectáculo sea profesional o no lo sea (le dije), porque esto no es el dramón pasteloso del payaso triste que tiene que hacer reír: tu situación es irrelevante en escena, tienes que estar a todas o no estar. (Profesionalmente hablando.) El pelirrojo empezó a desvariar hacia su historia personal: yo creo que lo más importante es la educación que se da en la familia. Yo estaba de acuerdo básicamente pero no del todo: también es importante la educación que se imparte en el colegio o en la escuela. Pero el mundo está lleno de chorizos y si yo soy un hombre honrado es porque en mi familia me enseñaron a serlo y lo eran. Vale, sí, pero no puedes fiarlo todo a la familia. Es que yo me he educado en mi familia y esa es la verdad en que yo creo. No todo el mundo tiene la misma suerte: te puede tocar una familia sinvergüenza o desestructurada, y entonces, ¿qué? Pero yo te estoy hablando desde mi experiencia, insistía el maño, que claramente se tenía por el Hombre de Vitruvio. Y yo lo entiendo y valoro, pero el mundo es mucho más grande que tu pequeñísima -por no decir insignificante- experiencia. Me estaba sacando de quicio aquel exponente de la España tribal subautonómica que todo lo basa en un mundillo de dos metros cuadrados. A mis hijos les avergoncé con mi beligerancia. Yo la verdad es que me arrepentí un poco de no haber reparado a tiempo en que quizá allí, con tanto mojito, no era el momento de entablar un intercambio pedagógico. Él no me dio su email cuando nos despedimos