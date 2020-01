Yo estoy harto de tanto de Quim Torra, de Oriol Junqueras que ¡chulea desde la cárcel ¡ y de Puigdemont que idem en el Parlamento europeo. Estoy hasta las narices. De noche y de dia, en la tele, en la prensa, en televisión …¡ qué hartura Dios mio! Que si van a la cárcel, que si le extraditan a España, que si es bizco, que si se da la gran vida, que si se pitorrean de todos, que si son diputados….estoy tan harto que cuando sale el telediario, lo quito y me paso a otros canales, al de historia, o al de los leones.. Mas no por eso digo ni pienso, como he oído decir a algunos ¡ que le den la independencia y se vayan a hacer puñetas o gárgaras! Ni hablar colega, de eso ni mijita. Lo suyo es cuestión de egoísmo, de to pa mi, de yo soy mas rico conseguido con el esfuerzo de todos y ahora me voy y os dejo, so desgraciados. Ante ello la firme respuesta de cada ciudadano y exigir que el Gobierno no se pise la bata ni un ápice. Que nombre no cuatro sino veinte vice presidentes y ministros o ministras la tela marinera, pero de transigir en absoluto.

La otra cara de la moneda son las noticias de Don Pedro Sánchez y sus circunstancias. Sus ministros sus decisiones, su trayectoria inmediata o próxima. Media España está con las carnes abiertas esperando o temiendo dislates. Tonto no es, lo primero que ha hecho es subir las pensiones y después el sueldo de los funcionarios, los dos colectivos mas grandes. Ojalá tienda a la moderación a la lógica de un país europeo y no caiga en manos de extremistas alucinados, que lo que pueden acarrear es un desastre. Tiempo al tiempo y que no se trata de alucinaciones del otro extremo político.

¿Como no? Me acuerdo de lo que vivimos en aquellos años de la Transición. Cuando se oían los ruidos de sables en los cuarteles, porque algunos militares no estaban de acuerdo con los postulados y maneras de la dicha Transición. ¡ Vivir para ver! Y ahora mutis y mas mutis. Nadie osa decir ni pum, AFORTUNADAMENTE hoy en nuestra democracia consolidada no cabe ningún golpe. Aunque de ello se aprovechen los arriba enunciados cobardemente. Así que somos nosotros los ciudadanos y el Gobierno el que no puede dar ni un paso atrás. Desde el paleolítico es sabido, que quien se achanta ante un bravucón, termina achicharrado y enguarrinao

P/D En mi anterior artículo, crónica desde un lejano planeta (por cierto ahora ha salido en la prensa el descubrimiento de un exoplaneta en Alfa Centauro, donde yo estuve) se me olvidó decir que allí me hice amigo de un ciudadano que se llamaba ////-=^^**// y ahora me manda una especie de whatsapp preguntándome cosas muy peregrinas, Por ejemplo, como son las mujeres de la Tierra. Porqué todavía existen guerras en nuestro planeta. Donde vamos al morir….Piensen ustedes mis contestaciones, algunas necesitan una respuesta en veinte tomos.