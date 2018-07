¿Qué hacer ante la próxima gran ola?

L OS científicos dicen que la cuestión no es si habrá o no otro tsunami que afecte a las costas del Golfo de Cádiz, sino cuándo se producirá. Por consiguiente, lo más importante es saber cómo debemos reaccionar ante tan desastroso fenómeno natural para intentar salvar, si no nuestras haciendas, al menos nuestras vidas.

Pero, o no hay planesespecíficos de evacuación de las poblaciones en riesgo o las autoridades ¿competentes? los ocultan para no preocuparnos: prefieren que sea la naturaleza quien nos dé el susto (de muerte).

A iniciativa de Manuel Pacheco Albalate, la Academia de Bellas Artes dedica el ciclo monográfico incluido en Los martes de la Academia(dos conferencias y dos mesas redondas) a la historia y el riesgo de tsunamis en el Golfo de Cádiz.

Esta tarde tendrá lugar la primera de tales sesiones, titulada La gran ola: entender el pasado es la clave del futuro, una mesa redonda en la que intervendrán tres destacados expertos.

Juan-Antonio Morales González, catedrático de Estratigrafía en la Universidad de Huelva ha realizado estudios geomorfológicos y paleogeográficos en el litoral onubense, donde ha hallado evidencias de varios tsunamis desde hace miles de años. Es un conocido divulgador científico de este y otros temas geológicos e históricos.

Javier Gracia Prieto, catedrático de Geodinámica Externa en la Universidad de Cádiz, ha realizado sondeos mecánicos (columnas estratigráficas) en la flecha-barrera de Valdelagrana que han aportado nuevos registros morfosedimentarios de gran interés para el conocimiento de los efectos de antiguos tsunamis en la Bahía de Cádiz.

Junto a estos dos geólogos, que además de lo señalado han investigado otros temas, intervendrá el cineasta Fernando Arroyo del Castillo, autor y director de La gran ola, un extraordinario documental (estrenado hace poco más de un año) compuesto de imágenes reales, recreaciones virtuales y entrevistas a expertos de Portugal y España, que versa sobre los tsunamis habidos y los riesgos de otros nuevos.

Este documental trata de sensibilizar a nuestros responsables políticos acerca de que lo mejor es que la población esté preparada y sepa cómo actuar ante el nuevo tsunami que los reequilibrios geológicos generarán, pero no parece que hasta la fecha haya causado efecto. Las autoridades sólo dan recomendaciones generales, pero no indicaciones concretas para cada lugar en riesgo, que son imprescindibles porque los sistemas de detección sólo nos avisarán veinte minutos antes de que una gigantesca masa de agua impacte tierra adentro arrasando lo que encuentre por delante.

La Academia se une con este ciclo a la demanda ciudadana de información específica sobre qué hacer cuando nos sorprenda la próxima gran ola. Nuestros gobernantes no deben confundirse: si bien la Justicia debe ser ciega, el Poder Ejecutivo no debe ser sordo.