A hacer historia

Cuando Napoleón llegó a Cádiz, como todavía no había cuplés de Carnaval, los gaditanos sacaron la famosa letra que decía: "Son de piedra y no se notan, las murallitas de Cai". Pues más de 200 años después la lucha sigue sin negociarse, pero a semejanza de la canción sigue sin notarse que somos de piedra. Siendo justos, desde la llegada de Sergio González sí que se nota en el juego. Pero en lo que importa, en los puntos, la mejoría no se está viendo traducida en los resultados que necesitamos. En condiciones normales, desde la llegada del nuevo entrenador, como mínimo deberíamos tener tres o cuatro puntos más que nos harían estar ahora mismo fuera del descenso. Pero la mala suerte, los despistes, los arbitrajes o lo que sea lo han impedido.

La moral intacta, desde luego, porque ahora se esta demostrando que el equipo es capaz de competir hasta con los grandes. El partido ante el Atleti así lo corroboró, porque si no es por el error de Ledesma en el primer gol (nada que achacar porque Ledesma nos ha salvado muchas este año) seguro que podríamos haber rascado un empate o algo más. Estoy plenamente convencido que este nuevo Cádiz, con esta idea de juego desde principios de temporada, tendría seguro que casi diez puntos más. El problema es que sea demasiado tarde. Para llegar a los 39 puntos (creo que harán falta menos para la salvación) será necesario ganar cinco de los diez partidos en juego, o cuatro y tres empates. Y si la imagen invita al optimismo, la estadística no. Yo sigo siendo optimista, que conste, pero el problema es el calendario y el margen de error. Si se pierde, como la semana pasada, y Mallorca y Granada sigue pinchando también, podemos respirar. El problema será el día que perdamos y los dos rivales sumen dos triunfos. Colocarse a 4 y 5 puntos de ellos puede ser letal, quedando lo que queda. Así que por ello no podemos esperar a ver lo que hacen los demás. Ganar, ganar y ganar es lo único que nos vale. A estas alturas cualquier error o suma de resultados perjudiciales nos puede condenar. Reitero que el calendario es el menor de nuestros problemas. Tampoco ante los más teóricamente más fáciles hemos sacado tajada. A un solo partido se le puede ganar a cualquiera, y tampoco hace falta ganarles a todos. Y aunque nos bastaría con la mitad, el reto es de los épicos.

El calendario no tiene que darnos miedo. Al Atlético le costó más ganarnos a nosotros que al Manchester United. El Betis tiene también días espesos. Al Sevilla le está costando ganar (incluso empatar) a rivales mucho más endebles. Madrid y Barcelona están muy fuertes, pero los milagros también existen. Y confío en que al Villarreal le podamos ganar, pese a venir crecidos por ganarle a la Juventus. Ganar hoy, y poder salir del descenso, sería una inyección de moral, irnos al parón de selecciones con la cabeza fuera del pozo.

Sí, sabemos que la cosa está complicada pero al Cádiz nunca le gustaron las cosas por la vía fácil en toda su historia. Y la historia está para repetirla.