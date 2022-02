¿A ti te gusta el fútbol, juan?

No, no hablo del famoso muñeco de la chirigota de Selu. Hablo de mi querido y admirado Juan Manzorro, que se nos ha marchado en justo en una de las épocas (junto a la Semana Santa gaditana) donde más corazones conquistó a través de las ondas. Si Juan no hubiese sido periodista hubiera sido, sin duda, el mejor árbitro del mundo, porque si en un mundo tan complicado como el periodismo todo el mundo lo apreciaba, seguro que en el futbol hubiera dejado a Pier Luigi Collina como un becario.

Y seguro que el bueno de Juan, que también cubrió a su Cádiz desde las gradas del Carranza para Canal Sur, estará esta noche pendiente de su radio desde allá arriba para ver qué es lo que hace su Cádiz. Pues el partido se las trae, querido Juan. Es cierto que la mejoría amarilla en lo que a juego se refiere no está traduciendo en puntos.

Pero los de abajo se están empeñando en darnos vida en una liga en la que, en otras condiciones y con estos puntos a estas alturas de campeonato, ya estaríamos condenados al descenso. Y si la semana pasada logramos arañar aunque fuera solo un punto en una jornada nefasta para nuestros rivales, en este se repite la oportunidad de recortar y poner la salvación a tiro de piedra, para poder seguir soñando. Y como los signos hay que saber interpretarlos, creo que los hados nos están diciendo que no quieren que descendamos y que peleemos hasta el final, que nos vamos salvar. Si hasta hace unas semanas parecía que nuestro único rival por la salvación era el Mallorca, esto se ha puesto de la manera en que le gusta a un candidato al descenso con posibilidades de evitarlo.

Ya son al menos seis los equipos que están metidos en la pelea por no bajar, y los tres puntos de hoy nos servirían para dejar el descenso a un solo punto, colocándonos a uno del Granada y a solo tres del Mallorca. Y cuando más equipos haya metidos en la pelea, más puntos se quitan unos a otros y más fácil será acercarse a ellos. Pero por mucho que los demás se quiten puntos, si nosotros no empezamos a sumar no hemos dicho nada. El calendario no lo tenemos precisamente a favor, puesto que después de Granada y Rayo Vallecano comienza una montaña rusa contra equipos de la parte alta de la clasificación. Pero ojo, que en este campeonato todos y cada uno de esos equipos ha metido la gamba en alguna que otra jornada.

¿Y por qué no van a volver a tenerla en su enfrentamiento contra nosotros? Estamos en una liga tonta, sin dominadores claros, donde cualquiera es capaz de perder contra cualquiera. Al Cádiz solo le falta esa mijita de suerte que no está teniendo, ni por cuenta propia ni por factores arbitrales. Y a poco que llegué ese giro de la fortuna los resultados pueden empezar a llegar, en los partidos considerados más asequibles y seguro que en otros de los campos considerados casi imposibles. Queda lucha, queda pelea y hoy más me nunca me imagino a Juan, desde allá arriba, cantándole a su eterno inalámbrico una victoria amarilla, con su clásico: "Vamos a por ello, amigachos".