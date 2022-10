¡La guerra! ¡La guerra!

El peor pecado es la soberbia. Nos dijeron y nos dicen que la lujuria, y no es verdad. La sexualidad es mesurable y adiestrable, pero la soberbia no hay quien la pare. Y eso lo hemos visto a través de la historia y lo vemos ahora en la guerra de Ucrania. Cualquier dictador tipo Hitler o parecido en cualquier parte. En Europa, en América, en África (hay ahora muchos jefezuelos intolerables) han crecido y desarrollado su soberbia a costa del sufrimiento de sus pueblos. Un elemento se cree el macho del mundo y no para ante nada y le importan un comino las desgracias, las muertes, el hambre... todo le importa un comino, solo le interesa su yo.

A veces es mejor no ver los telediarios y ver solamente fútbol o cualquier deporte. Porque, pensando razonadamente, es posible que el loco de turno pulse el botón mágico y origine una guerra más o menos mundial. En nuestro caso se habla de la pobre provincia gaditana, con Gibraltar y Rota como objetivos clarísimos en una guerra atómica. Y nosotros sin comerlo ni beberlo.

Una bomba atómica tiene, según los expertos, tres efectos cada cual peor. Primero el mecánico, que destruye físicamente cuanto encuentra. El segundo térmico, un fuego demoledor que arrasa cuanto está en su órbita de acción. Y tercero el radioactivo, una onda que se propaga a muchos kilómetros del epicentro de la bomba, que mata o hiere mortalmente a todo ser viviente. ¿Y qué hacemos nosotros si cae una bomba de esas en Rota o en Gibraltar? Todo lo más, cerrar puertas y ventanas herméticamente... ¿para que la onda radioactiva no entre en la casa?

Y por otra parte mi coco piensa y repiensa por qué en España no se tiene en cuenta esta terrible gabela que soporta Cádiz compensándola con más ayudas. Cádiz, la provincia con más paro en España y la más peligrosa en que vivir. ¿Qué os parece amigos? ¿No es razón para pedir alguna compensación? Además, que España no quede fuera del proyecto alemán de escudos antimisiles europeo, al que fue invitado (aunque mientan y digan que no). O que tenga un buen sistema de inhibidores antidrones.

Ojalá todo esto no sean más que falsos pensamientos del que suscribe. Yo no entiendo de esto, pero cada vez que veo en la tele al jodido Putin o a al pobre de Zelenski , no hago más que suspirar porque nuestro Gobierno, con el señor Sánchez y la señora Robles, nuestro político Borrell y Biden gasten más energías, más y más, en auspiciar diálogos y diálogos.

P.D. A mí no me toca ir a la guerra ya, pero cuento una anécdota/historia verdadera. Decía yo a una señora que cuando novio iba todos los días a Correos a recibir carta de mi novia. Y me contestó: "Yo también durante la guerra, porque tenía un hijo en el frente y nunca tenía carta, hasta que un día recibí una del coronel que me decía: Su hijo ha muerto por la Patria". Y me añadió la pobre mujer: "La Patria se me clavó desde entonces en el corazón y en alma".