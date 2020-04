La guerra que no terminó de irse a los libros

El primer capítulo del regreso de El Ministerio del Tiempo, a punto de llegar, transcurre en la posguerra. Antes de que los compañeros de patrulla partan a los años 40 el personaje de Lola Mendieta (Macarena García) evoca el bombardeo de la localidad cordobesa de Cabra, sobre población civil, a cargo de la aviación republicana. No todos los Guernicas que hubo en la Guerra Civil tuvieron a Picasso para pintarlos. El Ministerio del Tiempo da con una tecla que debería haber sonado hace ya tiempo: la guerra de nuestros abuelos está lo suficientemente lejana para tener su sitio en los libros de Historia y para que no se utilizara más como arma arrojadiza entre los españoles como coartada de la ideología de cada cual. Se ha invocado el espectro de Franco y los partidos políticos (y medios) que más arremetieron sobre los muertos de la guerra fratricida ahora deben lidiar con horrendas cifras de muertos diarios que se tratan con el menosprecio de la demoscopia cotroplacista y la ronquera de un doctor televisivo parlanchín del que ya no nos podemos fiar.

Durante todas estas décadas la Guerra Civil se ha narrado desde una visión que vino a idealizar en exceso al bando perdedor. A fuerza de compensar, por justicia histórica, se terminó en un revanchismo insano. Hemos fabricado un pasado de dos mitades maniqueas y exentas. Un pasado de una izquierda noble, víctima, sin crímenes, sin culpas y sin responsabilidades (responsabilidades que se niegan a asumir incluso con lo que sucede hoy y hasta quieren adueñarse del dolor). Y una derecha siempre sospechosa, mezquina, desalmada. Quienes no aceptan la dualidad, además, caen en el bando de los enemigos. Instituciones que promovieron la reconciliación (una falsa reconciliación), como la monarquía, se siguen presentando como continuadoras de la dictadura. ¿Y todavía podemos creer que con 24.000 muertos quienes han azuzado con el enfrentamiento van a estar por la labor de unirnos para salir adelante de esta tragedia?