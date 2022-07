¿Otra guerra mundial?

No puedo ver el telediario, me da grima. Termina uno acongojado con el tema de la guerra de Ucrania. Si es a la hora de dormir con el pinganito del transistor en la oreja para distracción, te acabas sumiendo en una trágica pesadilla nocturna. Se comprende que los telediarios y las emisoras tienen que informar, pero no vendría mal de vez en cuando una sección de chistes o de pasatiempos en vez de relatar tantos bombardeos y tantas víctimas.

No es cosa de broma, es un asunto muy pero que muy serio. La Primera Guerra Mundial comenzó con el asesinato del archiduque de Austria Francisco Fernando en Sarajevo y se prolongó desde 1914 hasta 1918, causando diez millones y medio de muertos y 22 millones de heridos.

La Segunda Guerra Mundial, que comenzó con la invasión alemana en Polonia, se prolongó entre 1939 a 1945 y provocó entre 50 y 70 millones de víctimas, incluyendo la tragedia de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón con sus más de 250.000 víctimas. Es decir, que una guerra grande empieza, podría decirse, de una manera y hasta baladí y ocasiona una hecatombe mundial.

Decía uno: "Pues peor para nosotros, los gaditanos. Nada más empezar tiran una bomba atómica sobre la Base de Rota y nos vamos todos al infierno".

Una bomba atómica tiene tres efectos. El primero de ellos es el mecánico, que destroza cuanto pilla por delante. El segundo es el térmico, que quema y con su fuego arrasa todo al alrededor; y, por último, el radioactivo, una nube que barre y mata kilómetros y kilómetros cuadrados. Y seguía el profeta razonando: "Hay que pedir que ese día haya un levantazo de aúpa y se lleve la nubecita para arriba".

Natural y comprensible que una nación tenga hoy día un ejército con su armamento por si un bellaco como Vladimir Putin se sale de madre y ataca. Pero en verdad es la hora de los diplomáticos, de los expertos en diálogo. Y la hora de los políticos. ¿Qué mejor pueden hacer los políticos que dialogar, convencer, tratar, concertar y acordar?

Dejarse de una puñetera vez de intentar solucionarlo todo con las escopetas y los cañones. No tanto en la mayor producción de armamento. Mas énfasis, más entrevistas, más misiones de paz y de concordia.

¿Es que los humanos no tenemos remedios para estar todo el tiempo con la escopeta en la mano? Menos Pacto de Varsovia y menos OTAN y más tomarse unas copitas juntos. Y China, el monstruo callado de Oriente…

P. D. Ojalá rusos, americanos y hasta los chinos se pusieran a cantar todos juntos la hermosísima Canción de la Alegría. "Escucha hermano la canción de la alegría y el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo Sol, en que los hombres volverán a ser hermanos". Eso, que los hombres vuelvan a ser hermanos, como Dios manda.

Para mitigar el asunto y el susto, una anécdota de la botica. Noche de guardia. Tres de la madrugada. Ring, ring... ¿Qué desea? Una caja de preservativos. ¡Hombre, eso no es una urgencia! Contestación. " No lo será para usted, para mí, sí".