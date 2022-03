La guerra, explicada a mi hija

P APÁ, me pregunta mi hija de ocho años, casi nueve, ¿por qué Rusia quiere quedarse con Ucrania si la está destrozando? A ver, cómo te lo puedo explicar sin decir palabrotas... Imagina que Jerez y Cádiz se pelean por el Aquasherry. Cádiz quiere poner ahí sus freidores y Jerez quiere plantar viñas. Discuten. Cádiz pone freidores en Urbaluz y Jerez lo llena todo de parras hasta la curva del parque acuático, que hace siglos, era suyo. El Puerto, que siempre ha sido más de feria que de carnavales, ahora quiere tener más freidores y cantar cuplés. Las dos ciudades se enfadan y entonces Jerez monta el guirigay en Valdelagrana, el Tejar y la Florida... ¿No lo pillas? Espera. A ver, pruebo de otra manera. Es como si tú, que vives en el tercer piso, y tu vecino en el segundo, vais dejando tiestos en el descansillo y entonces, pones un armario en la puerta y... No, no, muy rebuscado. Nuevo intento, más escolar, más cercano. Imagina que los de Sexto tienen 200 cartas Pokemon, y los de Primero tienen otras 200 cartas o por ahí. Los de Tercero tienen 20 cartas que, en su día, les dieron los de Sexto. Sin embargo, ahora los de Tercero quieren compartir sus cartas con los de Primero. Entonces, los de Sexto se ponen firmes y les piden lealtad a sus antiguos socios. Los de Tercero, entonces... Uf. Nada, ¿verdad? Pues dejemos las metáforas. Vamos al grano. Las guerras siempre están motivadas por la avaricia, la codicia y la virilidad de la gente poderosa cuando ya no saben o no pueden compartir ni repartir. Con tal de ganar dinero, mucho dinero, actúan sentados desde sus sillones, aprietan botones y dan órdenes, mientras el pueblo, la gente, las calles pagan el pato: muriendo de hambre, de frío o de bombas. Porque a los grandes jefes, limpios y elegantes, cuando se les antoja liarla parda para enriquecerse, les importamos, la gente de a pie, una mierda. Ea, ya solté una palabra fea. Lo siento. Ah, por cierto, recoge tu cuarto, que no sé para qué lo quieres si lo tienes hecho una leonera.