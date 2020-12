Sin goles no hay paraíso

Tampoco pudo ser ante el Getafe, y es que el Carranza, salvo el partido ante el Barcelona, se les atasca a los cadistas. Caímos ante un equipo que llevaba siete partidos sin conocer la victoria y tuvo que se precisamente ante nosotros. Quizás lo más justo para el partido hubiese sido un empate, pero el Getafe le dio al Cádiz su propia medicina: un planteamiento defensivo intenso y aprovechar las que tuvo: tuvo dos y dos metió. Si Ledesma nos salvó ante el Barcelona en esta ocasión abrió la lata del Getafe con su posición adelantada en el primer gol. Es lo que tienen los porteros, que dan o quitan, pero tampoco se trata de personificar ni buscar culpable solitarios. El problema sigue siendo que sin gol no hay paraíso. Cervera tiene razón de que seremos mejores cuando defendamos bien. No seré yo quién le quite la razón porque los resultados en su trayectoria en el Cádiz lo avalan.

Pero el fútbol, además de que no te metan goles, consiste en marcarlos. Si apostamos a la portería a cero y a esperar que suene la flauta en algún contragolpe puede que haya partidos donde todo se ponga de color de rosa y nos llevemos los tres puntos. Pero en bastantes partidos se nos van a poner por delante en cualquier error nuestro y se acabó el partido. Ya nos van conociendo. Demasiado han tardado, creo yo. Y, hoy por hoy, que el rival se ponga por delante en el marcador es una sentencia de muerte para el Cádiz. Se apuesta casi todo a la solidez defensiva que tantos momentos de gloria nos ha dado y prácticamente renunciamos al gol salvo que se aparezca la Virgen. Y así me da que va a ser complicado. Ya iba a ser complicado en condiciones normales, así que imaginen si no marcamos. En el fútbol de los tres puntos las victorias son las que dan la vida. En los arcaicos tiempos de dos puntos por victoria daba más o menos igual ganar que empatar. Hoy no. Es lo mismo ganar un partido y perder dos que empatar tres. Y los empates confunden con el consabido rollo de si no se puede ganar mejor empatar, o la famosa imbatibilidad a base de empates. Ojana total. De tres en tres y cuanto más a menudo mejor.

Miren al Celta, muerto hace cinco jornadas y tras cuatro victorias seguidas está por delante de nosotros. Y ojito porque esto se empieza a apretar. Los 18 puntos del Cádiz los firmamos todos a estas alturas a inicio de temporada y los seguimos firmando, pero si el objetivo es la permanencia hay que mirar abajo.

Y la zona chunga está a 4 puntos. ¿Alarmismo?, para nada. Realidad, y el que no quiera verlo peor para él. Y algunos de los que están detrás tienen un partido menos. Defender es la clave de nuestro éxito, pero hay que empezar a marcar también. Si no, estamos condenados. Ante un Betis que no da pie con bola no nos podemos permitir el lujo de resucitarlo. Porque el que pierda va a salir tocado algo más que anímicamente. Vamos bien, la campaña es muy buena, pero si ganamos hoy mejor que mejor. Nos hace falta recuperar un poquito de ilusión, tan importante como los puntos.