No creo que haya sido el único que ha recordado la cuarteta de carnaval gaditano que tuvo tanto éxito: la gente no respeta que estamos en Carnaval. Bajo esta premisa me acerqué un rato al parque a ver el Pregón de Sandra Golpe. Muchísima gente pese a la noche húmeda y fría, como propia de esta época en la Isla. Estaba allí, la gente, muchos de pie, un aforo más que completo, pero no había ese espíritu de fiesta, de ganas de coplas y de risas. Al menos a mí me lo pareció. La pandemia nos dejó bien tocados y Ucrania nos tiene hundidos. Porque no entendemos -o entendemos perfectamente- lo que está pasando en aquella lejanía. Es que, en un momento dado, todos podemos ser Ucrania, basta que alguien más fuerte nos bombardee y ocupe el territorio en donde vivimos, nos impida ser lo que queremos ser. Es así y lo percibía en el aire del parque mientras se desarrollaba el pregón carnavalesco. ¿Estoy equivocado? No lo creo. En todos los procesos históricos hay catalizadores y lo contrario. Ahora estamos en la fase de retardo, de involución. Bajo la misma Ley del más fuerte que tanto daño ha hecho a la gente siempre. El imperialismo, con sus políticas expansivas y anexionistas, soportado por dictaduras implacables arroja un alud de sufrimiento. En las televisiones vemos sólo un poco de todo lo que ha llegado. Y además se circula con el freno echado porque a un lado y al otro de la frontera del todo están los silos con los misiles de medio y largo alcance susceptibles de ser armados con bombas nucleares. O el mundo se auto destruye o el hecho es que el más fuerte vence en la película cuya banda sonora es el dolor y el llanto, la muerte en directo, la injusticia y la dictadura. No hay argumento válido, sólo la brutal estrategia que hemos visto en la historia varias veces. Y todo mientras las ciudades pretenden celebrar el Carnaval, recuperar el pulso tras el frío invierno que terminará pronto. El Carnaval que aquí viene más de cante que de carne, motivo para el ingenio y la crítica de sus coplas, como las del parque la noche del viernes pasado. En efecto, la gente no respeta que estamos en Carnaval, aguardando a la Cuaresma, la Pasión y Muerte de Jesús, enviado por el Padre para salvarnos. No llegan los tiempos optimistas sino la obscena muerte en directo, las colas infinitas de los que huyen hacia una frontera que les abra la puerta de un solar de paz y libertad. Y el rostro frío y tenaz del culpable que cree que su osadía tendrá éxito y valdrá la pena. Ojalá tenga pronto el mismo fin de los que lo precedieron en la infamia.