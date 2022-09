El gato en la talega

El día seis de agosto de este año de gracia -y doses-, finde pandemia y viruela del simio, el poeta de la calle Público (como le gusta llamarme al escritor y, sin embargo, amigo, Enrique Montiel), publicó en este mismo Diario de Cádiz así a su artículo de opinión: ¿A segunda? Aún no había comenzado la liga; pero habíamos visto al Glorioso sucumbir por goleada ante un Aleti de Madrid que tampoco hizo nada del otro mundo. Resultaba un lúgubre presagio, desde luego, y por ende demasiado apriorístico, ya que la liga todavía no había principiado a darnos la jaqueca amarilla que venimos padeciendo fin de semana tras fin de semana; unos con ira y otros más o menos estoicamente. Pero, hete ahí, que lo que no pasó de ser un simple agüero más o menos chocante, se va metamorfoseando lentamente en unas sensaciones tan alarmantes como dolorosas; unas impresiones apoyadas en el basamento de una plantilla mal diseñada y agónica, que está terminando un ciclo, y en consecuencia, ya en claro off-side; el orsay que se decía en el Mirandilla de verdad. "Fau, refre, fau", vociferaban mis vecinos de localidad en un andalinglish castizo, que habría sentenciado don Miguel Unamuno y Jugo, si es que esa impureza pudiere existir lingüísticamente hablando.

Y volveremos a decirlo en sermo vulgaris: el Glorioso no tiene, no tiene, no tiene plantilla para continuar en la linda primera división española. Y no la posee porque nadie ha querido crear una nueva, como han hecho los dos grandes de la España futbolera, especialmente el Barcelona, que ha movido Roma con Santiago hasta conseguir un plantillón capaz de moverse con opciones por el mapa europeo. Asimismo, el Real ha llenado de africanos su anciano centro del campo, comprendiendo que Modric-Casemiro-Kross, que han sido muy buenos, habían llegado a ese fin de ciclo que es metáfora misma de la vida, y se dispusieron a fichar la energía y la juventud del trío Camavinga-Tchuamnéni-Valverde, así como el año pasado supieron sabiamente quitarse de encima a un depauperado Ramos y a su acompañante de zaga, que hoy se avejentan tan ricamente en París y Londres.

Ya el curso pasado pudo comprobarse, al quedarnos en primera en el último partido gracias al penalti que se falló en la bella Granada. ¿Es posible que en el Glorioso nadie se diera cuenta de que habíamos jugado con fuego y que en consecuencia había que recrear un equipo nuevo completamente? Si nadie se dio cuenta, eso quiere decir que los mismos no pueden seguir dirigiendo el velero amarillo, y si todos se dieron cuenta…, entonces es que ya está el gato en la talega, que diría uno de Chamberí. Me explico, ¿verdad? Mas claro hache dos o.