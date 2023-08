Un verano sin fútbol ni es verano ni es ná. Pero fútbol del de verdad, nada de ojanas amistosas, por vistosas que sean. Pues nada, a la fresquita ya está aquí una nueva temporada, la cuarta consecutiva en Primera División, que se dice pronto. Y, como toda nueva temporada, trae sus ilusiones, sus ganas y, de manera inherente a esta ciudad tan dual como es Cádiz, trae tambien sus dudas sobre el equipo y su proyecto. Un servidor, será ya porque los años aportan quizás esa tranquilidad, es lo que de sabe que esto del fútbol es tan imprevisible que no merece la pena vaticinar nada. Yo confío siempre en el equipo, esté quien esté, porque nunca se sabe qué resultado va a dar esa plantilla.

ALo que sí tengo claro es que no me da miedo vender a los mejores jugadores, llegado el caso. Y vender a los mejores cuando estén en su mejor momento. Vender es la única manera de crecer. Lo que sí me daría miedo es vender a buen precio a los mejores para traerse a otro futbolista peor por ahorrarse dinero. Pero la fórmula para crecer es una buena direccion deportiva, capaz de traerse a futbolistas de 500 mil euros y venderlo por varios millones. Léase Bongondas y Ledesmas, aunque no costaran esas cifras. Me refiero a vender por el doble o el triple de lo que costaron. Esa fue la clave del éxito de otros equipos y aquí debe perderse tambien el miedo a vender.

En lo que sí que estoy de acuerdo con Sergio González es que la Liga debía empezar con el mercado de fichajes cerrado. Pero los dirigentes de la Liga tienen más tonterías que el ropero de un payaso y nos quedan pamplinas para rato. Lo de las nuevas normas del arbitraje también tengo yo que verlo. En cuanto a la plantilla, hay tiempo para buscar un delantero, que es una de las prioridades, junto con la de un extremo derecho, después de la marcha de un Bongonda que explotó a final de temporada, cuando más falta hizo.

Las llegadas de Javi Hernández, Lucas Pires y Darwin Machís son positivas, con idea de que los dos primeros demuestren la calidad que se les presupone y que Machís tire por tierra el refrán de que “Nunca segundas partes fueron buenas”. El venezolano es un un futbolista de tremenda calidad y solo quedar rezar para que esta salga a flote de nuevo. Y la renovación de Iza Carcelén me parece todo un acierto.

Lo de Osmajic como delantero inscrito, cuando Sergio apenas ha contado con él, lo mismo puede ser una grata sorpresa y más vale contar con otro delantero, cuando Sergio los utiliza a pares, que esperar a ver si llega alguien más. Y en defensa habrá que ver si Momo Mbaye sale para incorporar a otro central. En lo que no hay duda es que la portería del Cádiz es de las mejores de toda la categoría, con un Ledesma del que poco hay que decir y con un David Gil, un profesional como la copa de un pino y que cada vez que sale lo borda. Con estos mimbres, ¿qué quieren que les diga? Pues que estoy contento y muy ilusionado con volver a conquistar la permanencia. Vamos a por ello desde hoy mismo. Feliz temporada.