Así no se ganan las elecciones

El PP no ganará elecciones nunca si no cambia su manera de hacer oposición. Por mucho que los españoles cuenten con el peor Gobierno de su historia, por mucho que Sánchez haya dado razones sobradas para ser calificado como un presidente mentiroso. Por mucho que cambie de criterio a conveniencia, que por mantenerse en La Moncloa esté dispuesto a romper la caja de la Seguridad Social, se niegue a pagar el IVA a las comunidades y un largo etcétera desolador, el PP no ganará elecciones si no cambia de rumbo. Si no lo varía ya, pues la estrategia de Casado y García Egea provocará un catastrófico resultado del PP en las elecciones gallegas y vascas. Ya no importa si el acuerdo con Cs suma o resta: lo que quitará apoyos al PP es la deriva del partido.

La primera sesión de control al Gobierno era perfecta para destrozar a Sánchez: el caso Ábalos por supuesto, pero más que eso, una inquietante situación económica con el incremento del paro y que el propio Ejecutivo pronostica que se incrementará aún más, la corrección a la baja del crecimiento, los miles de millones prometidos a Torra, que repercutirán en la financiación de las demás regiones, la ya mencionada transferencia al País Vasco de las competencias en Seguridad Social y política penitenciaria, el incremento del gasto de un macrogobierno trufado de parientes y asesores nunca vistos, que vivirán del erario público porque Sánchez tiene que contentar a sus socios y calmar a los suyos con vicepresidencias para igualar el poder de Pablo Iglesias... El sinfín de argumentos que podía usar el PP es interminable. Sin tanto Ábalos, Ábalos, Ábalos, tan reiterativo como irritante.

Génova no acaba de acertar y en el grupo parlamentario falta experiencia y conocimiento. Ya es difícil ver a Sánchez como un presidente de perfil institucional, pero en su respuesta a Casado apareció como un jefe de Gobierno que se preocupa por los grandes problemas. Incluso tendió la mano a Casado para, juntos, trabajar por el bien de este país...