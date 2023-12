Sí, lo escribo así, gErona (con E mayúscula) porque me da grima escuchar una y otra vez gIrona (con I). Me da no sé qué escuchar repetidamente Girona en vez de Gerona. Y es que desde chico en la escuela había oído siempre que Cataluña eran cuatro, a saber, Barcelona, Lérida, GErona y Tarragona. Quizás sea una nueva monomanía, pero no lo puedo remediar.

El pasado día 27 de noviembre fue el partido de fútbol entre el Athletic y el Gerona y el locutor siempre con la cantinera de Girona y Girona, y mira que yo desde mi butaca lo corregía y corregía, pero el jodido no me hacía caso. Terminé cabreado y mira que el equipo cae bien, cae simpático por cuanto al parecer un equipo humilde es capaz de codearse con los soberbios Madrid y Barcelona e incluso superarlos, pero esa cantinela de cambiar la E por I me molestaba y caía gordo.

Ya sé y ustedes también que no es cosa baladí, que tiene su quid. Quieren por todos los medios que sepamos que Cataluña no es española, que es catalana y, por tanto, hasta en los detalles más nimios quieren hacerlo patente. Así también Lleida por Lérida y en otro extremo, cosa parecida, A-Coruña en vez de La Coruña, que hasta a los gallegos les entra la manía. El asunto tiene su enjundia.

De siempre aprendimos de la histórica Torre de Babel, cuando los hombre quisieron levantar una torre que llegara al cielo, pero por su soberbia quedó por los suelos porque en su construcción unos pedían ladrillos y les subían arena, otros pedían piedras y les llevaban cemento… De resultas el lenguaje de unos y otros fue el culpable.

Por eso la importancia del lenguaje. Si llamamos GIrona en vez de Gerona, nos iremos acostumbrando a usar el calificativo Cataluña como otra cosa diferente al español.

Y digo yo así las cosas porque el idioma hace patria incluso más. De lo más importante que hicimos en América fue lograr que desde Méjico hasta la Patagonia se hablara y entendiera todo el mundo en el mismo idioma, el español.

Y una cosa curiosa, hasta el siglo XIX siempre se le ha llamado Gerona, nombre procedente del latín Gernuda. Y de más antiguo a sus habitantes íberos se les llamaban gerontes.

Si todos quisiéramos significar en el habla la singularidad de nuestros pueblos y ciudades, también tendremos que decir Cai en vez de Cádiz, Bejé en lugar de Vejer, la Isla en vez de San Fernando o Graná por Granada (por cierto, Barcelona ha quitado los nombres de santos en todas las calles de la ciudad, ¡ni que fueran castellanos!)

P.D. GErona GErona y GErona. Me moriré diciéndolo. Y que quede constancia que me encanta que una ciudad pequeña tenga un equipo de fútbol de tan buena categoría en la competición.