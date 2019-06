Un futuro desolador y una bomba alimentaria

Porque así lo digo; ya que de aquí a cuatro años este país es lo que va a demostrar. Qué pena y qué desastre para todos que la futura presencia de la inutilidad del "sanchismo" vuelva a dominarnos. Ese discípulo tan destacado del Zapatero volverá a demostrarnos que es aún más desastroso que su maestro. Pero, todavía peor, que los Ayuntamientos más cercanos tampoco arreglarán nada; por eso en esta Isla querida seguiremos teniendo a esa misma directora de orquesta -según la foto- y además muy guapa.

Una España que hubiese podido volver a ser líder en crecimiento económico y creación de empleo y en la mejora de la calidad educativa y los servicios sociales.

Y menos mal que tenemos una Junta de Andalucía que brilla de una manera distinta. Fue precisamente hace unos días presencié en directo un debate en el parlamento andaluz sobre los futuros presupuestos y me encantó las ganas y las buenas intenciones por nuestra educación andaluza. Algo que tanto me interesa como profesional que he sido de la enseñanza y por el futuro de mis nietos. Y sobre todo por esa herencia dramática del pesoe andaluz con 3.000 obras pendientes en centros. Destacando el gobierno actual que tanto los alumnos como los profesores han ido superando dificultades tales como "recortes, bajas sin sustituir o instalaciones deficitarias". Asegurando que el actual gobierno del Pepé y Ciudadanos va a ayudarlos: "Viendo como para la Consejería de Educación el camino más difícil es el más correcto". Poniendo en valor el plan plurianual destinado a combatir las altas tasas de abandono escolar temprano y el fracaso escolar en Andalucía…

Pero la verdadera bomba podría ser cuando hace un par de semanas leí en este querido Diario un reportaje sobre las opiniones de ese gran y profesional cocinero -perdón, chef- Ángel León. Un personaje que pedía a los políticos de turno crear una asignatura que se denominase "Alimentación", que sirviera para enseñar a los niños "qué es lo que comemos". No obstante, mi lector comedor, esto nos obligaría a todos a cocinar. Y así veremos claustros en colegios e institutos llenos de cocineros.

De todas formas todo esto me da la razón cuanto tantas veces he escrito que la cultura actual de este país es la comida. Que todos los días está presente en la tele y en la prensa escrita. Y que como sigamos así, no me extrañaría que el Pedrito Sánchez nombrase a una cocinera como ministra de cultura. Ojalá me equivoque.