El fútbol es de los centrocampistas

Cuando seas entrenador vas a querer poner a todos los centrocampistas buenos que tengas. Eso le dijo Pep Guardiola a Xavi Hernández en una de sus largas charlas de fútbol. El metrónomo de La Roja y del mejor Barça de la historia se lo desveló a la revista Panenka en un especial que esta dedicó al técnico coincidiendo con su fichaje por el City. Quizá por esto, viendo a Croacia tengo la sensación de que ahora mismo está entre las favoritas para ganar el Mundial. No veo a ningún equipo con un mejor centro del campo, gente como Rakitic (cuánto lo echa de menos Busquets en España), Modric, Kovacic... son de lo mejor en sus posiciones, como pudo comprobar Argentina, que está justo en el polo opuesto. La albiceleste desprecia la medular y concentra jugadores en el ataque, sin entender aún que Mascherano, Biglia y compañía sólo mandan melones a los de arriba.

Croacia puede ser la España de Suráfrica, seguridad defensiva, gestión de resultados, calidad en el centro... Porque España parece sumida en un descontrol insano. Ante Irán no hubo un solo movimiento táctico interesante. Perfectamente podría Hierro haber quitado a Carvajal y dejar la banda entera a Lucas Vázquez, dando paso a otro interior, un Thiago, un Saúl, gente con más toque y visión de juego, pero no hubo forma, con cuatro defensas arrancó el partido y con cuatro lo acabó. Lo mejor para España fue el resultado, pero para cruces más exigentes, y Croacia en cuartos puede ser uno de ellos. Hará falta mucho más. Además, mientras que jugadores como Modric están envejeciendo de una manera señorial, otros como Iniesta parecen haber adelantado su viaje al fútbol asiático. Por desgracia, la magia del manchego no se ha visto todavía, y para colmo España ha perdido esa seguridad defensiva que resultó clave para ganar los tres campeonatos seguidos. Pero claro, ya no están Casillas, Puyol o Xabi Alonso.