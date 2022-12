El fútbol y la Constitución

El fútbol a pesar de todo el largo y obscuro complejo económico que le rodea, continúa siendo el deporte que mueve montañas y también el que hace ondear las banderas nacionales uniendo a todos los ciudadanos por el mismo objetivo. Quizás sea este deporte el que más sentimiento de nación hace florecer en un país como el nuestro, en el que ese sentimiento deja mucho que desear. El último, desgraciadamente, partido de España de este extraño mundial de Catar, ha coincidido con la onomástica de la Constitución Española. Y no es casualidad que haya sido el día de la Constitución que más banderas españolas se hayan visto ondear por todo el país. Efectivamente es el fútbol, con todos sus defectos, el único capaz de unir a todo el país en la defensa de un sentimiento nacionalista. El fútbol une lo que la política dispersa. Da envidia sana escuchar los sentimientos que muestran los espectadores de otros países el escuchar el himno de su país. Es la defensa de una identidad que nos debería unir a todos los ciudadanos, seamos de la autonomía que sea. Cuando se hizo la distribución territorial del Estado, quizás lo más difícil de elaborar en nuestra Constitución, se hizo pensando en que el Estado quedaría por encima de todos los nacionalismos periféricos. Hoy, cuarenta y cuatro años después, algunos presidentes autonómicos no han digeridos el cargo y se han convertido en virreyes de su territorio. Pero si hablamos de la Constitución Española que ahora se encuentra muy discutida por algunos políticos y politólogos que, trasladando ahora, 44 años después años piensan o quieren pensar que la Constitución se podría haber hecho de otra manera. Ni fue pacifica, ni fue ruptura y la hicieron los mismos que habían participado en el régimen anterior. El problema de nuestra Constitución viene de los comportamientos políticos de ahora como bien dice en su libro sobre la Transición Carme Molinero y Pere Ysás. Y fíjense ustedes como se celebra el día de la Constitución en nuestro país. Si los gobiernos locales, provinciales y autonómicos pasan de la celebración de la Carta Magna, cómo esperan que los ciudadanos la festejemos. Es deprimente que la política se olvide de celebrar oficialmente el acto que posiblemente sea el más importante de nuestra democracia. La Constitución nos unió. O nos debe unir, a todos los ciudadanos. Es lo que nos iguala a todos. Pero desgraciadamente son los propios responsables políticos los que utilizan la Constitución para separar a los ciudadanos separándolos entre constitucionalistas y no constitucionalistas. Este ha sido y sigue siendo un de los problemas de este país, la propiedad que han ejercido y ejercen algunos partidos de los símbolos de España que son de todos. Menos mal que nos queda el futbol para que, de vez en cuando, nos unamos en la defensa de España.