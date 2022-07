El franquismo ilegal

Da hasta risa. Después de 47 años de que muriera el dictador Franco, el Congreso de los Diputados, pactado entre PSOE, Euskal Herria Bildu, ERC, Podemos, PdCat y Más País, ha acordado declarar ilegal el franquismo (Ley de memoria democrática). Como si la Transición y nuestra Constitución no existieran. Parece, perdonen la palabrita, parece cachondeo. Ya puestos, que declaren ilegal a los Reyes Católicos Isabel y Fernando, a Felipe II y a Fernando VI, entre otros, y que pudiéramos llegar hasta el Cid Campeador, que se enfrentó a su rey Alfonso VI.

Para que ustedes no se confundan creyendo que a estas alturas yo pueda ser franquista, les diré, y sólo por este motivo, que fui sospechoso y fichado en la Dictadura simplemente por estar suscrito a una revista. Fue en Granada, de estudiante, porque llevaba la voz cantante en la manifestaciones estudiantiles ante los llamados grises. Y para colmo, cuando entré de alcalde quitamos el llamado cangrejo de la Plazuela, porque nos parecía demasié, y eso motivó que el entonces gobernador me exigiera pedir la dimisión, algo que ni mis compañeros ni yo admitimos. Queda claro por tanto que no soy franquista ni tampoco quiero alardear de ello. Es simplemente antes, ahora y después luchar contra las dictaduras, sean de izquierdas o de derechas. Ojo, también de izquierdas.

Y dicho esto me parece una tontería, por no decir una bufonada, a estas alturas prohibir el franquismo. Puede haber partidarios de ultra derecha, como los hay de ultra izquierda, para eso está la libertad en un país democrático. Incluso puede haber defensores de la política que llevó Franco, entre ellas, como alardean, de los numerosos pantanos, la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, la Seguridad Social, etc. Todo ello aunque fuera una auténtica y penosa dictadura.

Se entiende que esta declaración esté formulada por separatistas vascos y catalanes, que todavía están erre que erre. Dicen que todavía son víctimas las comunidades vasca, catalana y gallega por sus culturas y lenguas. Que yo sepa cualquiera puede hablar en vasco o en valenciano. Hasta yo mismo puedo decir "Alicant la miyor tirreta del mond" …. y no me ponen multa ni me meten en la cárcel. Lo que sí deben prohibir es que a los niños les obliguen por narices a usar exclusivamente el valenciano o el euskera en las escuelas. Que en algunos centros les obligan y eso es dictadura barata y más aún de capullos.

¿Pero prohibir a una persona que está muerta hace ya tantos años y que no pinta nada? Es lo mismo insisto que si se condenara a los Reyes Católicos por haber expulsado a los judíos de Castilla y León en 1492. O a Fernando VII cuando anuló la Pepa, la Constitución gaditana de 1812. O a Carlos V en 1599 por la Inquisición o cuando intentó corregir la plana a la Universidad de Salamanca por sus teorías sobre el colonialismo y los derechos humanos, declarando que el principio de soberanía no puede violar el derecho natural: "Ningún Estado puede realizar un genocidio escudándose en el principio de soberanía."

P/D. Pero a lo mejor estoy metiendo la pata. Porque quizás Bildu ha convencido al insigne don Pedro Sánchez de que esta nueva ley que ha llegado a nuestro Congreso de Diputados es para esclarecer los más de 350 asesinatos de ETA que aún quedan por aclarar, en cuyo caso pido perdón por pasarme de listo con mi crítica.