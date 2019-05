Una de finales

Definitivamente, al Cádiz no se le dan bien los equipos de la parte media-baja de la tabla. No les diré que sea un problema de auto confianza o de desprecio al rival, porque creo que no lo es y aquí juega todo el mundo. Pienso más en un infundado temor a creer que no vas a poder ganar ese partido cuando sí que eres capaz de hacerlo. Si no, no se explica que tras el tempranero gol ante el Rayo los amarillos se encerraran ante un equipo que roza la zona de descenso hasta te logra empatar. En ciertos partidos hace falta algo más. No más ambición, sino más contundencia para sentenciar definitivamente antes de defender el resultado. Pero que nadie se confunda. La temporada sigue siendo enorme. A falta de seis partidos se está al alcance de todo, incluso del ascenso directo. La norma en estos seis partidos para todos los equipos implicados va a ser sacar su propio partido y desear mucho, pero que mucho empatito a todos sus rivales. Nos espera mucho enfrentamiento directo y aquí se va a quitar puntos hasta el Tato. Así que con estos márgenes de maniobra cualquier partido puede ser decisivo o no. Puede ocurrir un mal resultado en un partido y los demás empatan todos. O ganas con una exhibición y no sirva más que para que todo siga igual, porque lo demás ganaron también.

Por eso me extraña ahora que se califique el partido como una final, por parte del entrenador. Y conste me que me encanta, porque eso no hace sino concienciar a todos que hay que sumar de tres en tres más a menudo si quieres subir. Lo que me extraña es que se diga ahora, cuando hasta hace tan solo una semana el discurso era que poco menos se estaba obligando al Cádiz a ascender y eso no era bueno. Y me da un poco de coraje, porque si hubiéramos hablado de finales en algunos partidos atrás, imagínense donde podría estar un Cádiz más concienciado con el ascenso con 4 o 5 puntos más.

Pero sí, coincido que el partido de hoy es una final. No por el resultado en sí, que puede o no marcar diferencias en la tabla, sino por dar un golpe encima de la mesa y mostrar nuestras credenciales. A día de hoy, a Osasuna lo veo lanzado a Primera y creo que pudiera estar matemáticamente ascendido cuando juegue con nosotros. Sería fantástico jugar contra un Osasuna ya ascendido. Miren el ejemplo del Celta esta semana. Y el resto… un melón por catar. El calendario asusta, pero si se analiza, lo mismo no es tan fiero.

El Málaga ha recuperado crédito con el cambio de entrenador, pero tiene que confirmarlo. Me da un poco de miedo el Deportivo. Al que veo bastante en forma en este tramo final. Osasuna es temible, pero al Cádiz les van las emociones fuertes. Al Granada lo veo capaz de lo mejor y de lo peor. Me da pánico el Extremadura por aquello de la confianza. Y cerramos ante el Sporting, en un partido al que deberíamos ir con la cabeza alta por haber cumplido los anteriores y que sea lo que Dios quiera. Así que miedo ninguno, que si el calendario asusta, también asusta tener al Cádiz como rival, joé. Vamos allá.