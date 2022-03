Al final...

Por mucho que lo quieran embrollar, señoras y señores, amigos todos, la cuestión está entre estos dos extremos: origen y final. Y el final somos nosotros. Lo digo porque el comercio local está avisando de que no llegan las mercancías y que las reservas se agotan. También esta es una de las características del final del que quiero hablarte. Imaginemos un principio, todos son más o menos lo mismo. El barco de las caballas, por ejemplo. Para que un barco salga a la mar por caballas hay que reconocer determinados sumandos, entre los que estarán el precio del combustible, los sueldos de los marineros/pescadores, los seguros sociales, los impuestos, la amortizaciones todas. A esos gastos evidentes, el empresario debe añadir el beneficio a obtener, el que se estime. Dicho de otro modo, las caballas salen del barco a tantos euros el kilo. Pues bien, desde allí hasta el comprador se han ido añadiendo gastos con el mismo esquema (coste más beneficio), digo transporte, pescadería… Es lo que pagamos nosotros cuando vamos al mercado. O sea, pagamos todos los finalistas de la cadena. Entre el productor y el consumidor está la pescadilla que se muerde la cola. De ir todo fluido, digo el imaginario de que todo lo que se pone en uno de los extremos llega perfectamente a su final. Lo que pase por medio, no lo contemplamos para no hacer más compleja esta operación explicativa. Y el fin del fin es el abono de los impuestos que se determinen y que se pagan trimestralmente y/o en la Declaración de la Renta. La muerte y los impuestos es la realidad, dijo alguien.

Y sí, el comercio local está avisando de que se le acaban las reservas. Leche, harina y aceites ya escasean en las estanterías de los súper. "¿Le queda leche?", pregunté en una tienda. "Desnatada sólo", me respondió el empleado. Es verdad, me dije. Cuando algo se para en algún tramo del camino empieza a caerse la economía. Vivimos en la indefensión, en la precariedad, en el ay de las abuelas. Es para sentarnos en un lado del camino y preguntarnos ¿qué hemos hecho mal? Y desde la parte que paga todo mucho más todavía. Debería de pararse el embrollo desde la parte de aquí, los que pagamos todo. Negándonos a aceptar como inevitable lo que viene siendo habitual. Y veríamos caerse los costes/beneficios del camino de regreso hasta el origen. Que se queden las caballas en el mar, alegremente; que no salgan los barcos. Pero que se mueran los animales en las granjas porque no les llega el pienso, el origen que era también fin, todo eso, no me digas que no es para echarle una pensada. Ni pensar quiero que la España de Sánchez sea esta España cabreada y desabastecida, esta cadena de la normalidad rota y encendida. ¿Nos la merecemos?