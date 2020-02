Una final cada semana

Si Juan Cala no llega a acertar la semana pasada con ese gol sobre la bocina, los vendedores de marcapasos en Cádiz hubieran empezado a frotarse las manos. Con dos puntos menos, el tercer clasificado estaría a tan solo 3 puntos y el cuarto (precisamente el rival de hoy) a 4. Tragedia. Ser primero o segundo no importa, solo esa delicada barrera que separa el ascenso directo de los play offs. Se ganó, sí, pero fue lo único positivo. Se vio a un equipo atenazado, frente a otro que jugó más de 70 minutos con un jugador menos. No sé qué es lo que pasa, pero las segundas vueltas no van con el Cádiz de Cervera. Que la Segunda es muy complicada lo sabemos todos, pero esa pájara en tres temporadas consecutivas es difícil de explicar, y mucho más de entender. Cierto es que la actual es solo un síntoma tempranero de pájara, pero visto lo visto comprenderán que muchos cadistas estén preocupados. Pero confiemos en los que nos han llevado hasta aquí, que por algo será. Los aficionados y periodistas discrepamos muchas veces de las decisiones de los técnicos y entrenadores, aunque solo ellos saben lo que se cuece. Pero, más allá de que si un 4-4-2 es mejor que un 4-3-3, en bastantes ocasiones se hacen declaraciones para no cargar de presión a los futbolistas. Y ahí es donde ya discrepamos del todo. Un futbolista es un profesional que tiene que saber convivir con la presión, porque si no está abocado al fracaso. Esta semana Cervera ha declarado que el partido contra el Zaragoza no le parece una final. Matemáticamente está clarísimo que no lo es. Psicológica y mentalmente es otro cantar. Claro que sí lo es. Es una oportunidad de dar un puñetazo en la mesa ante uno de los equipo más en forma ahora mismo. Una forma de alcanzar un objetivo es plantearse el día a día como un reto. Como el ex fumador que solo piensa en no recaer hoy, y mañana igual. Día a día, final a final. Si piensas que cada día es una final no concedes la posibilidad de que un error (que seguro que llegará) se puede solventar luego, porque a lo mejor el día que tratas de solventarlo cometes otro error y ya van dos. Lo de la calculadora está muy bien, pero aquí sabe todo el mundo que en el fútbol no se gana cuando se quiere sino cuando se puede. Entonces lo de la calculadora se cae por si solo. Si queremos ir a por el ascenso directo, y dado que estamos en condiciones inmejorables para conseguirlo, cada partido de aquí a final de temporada debe ser una final, que luego ganaremos o perderemos, pero en lo que no puede caber duda es en la manera de encararla.

Y el que no esté preparado para convivir esa presión que se quede en casa y que juegue otro que sí lo esté. En tema táctico y tal es el entrenador el que manda. En tema psicológico lo hace la cabeza, y el corazón cuando falla lo anterior. Estoy completamente seguro que si tenemos la sensación de jugar una final cada semana esto no se nos va. Si salimos pensando que si perdemos ya habrá tiempo de arreglarlo… estamos condenados a repetir la historia.