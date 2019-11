El fin de un régimen

En el pleno de ayer hubo un hecho importantísimo, de especial significado para la ciudad y que no puede pasar desapercibido. La aprobación de la desaparición del Patronato Municipal de Deportes, uno de los símbolos que caracterizaron el gobierno de los andalucistas. Con esta desaparición, tras varios intentos fallidos, la ciudad pone punto y final a una forma de gobernar que ha durado alrededor de tres décadas. Lo cierto es que queda Esisa, pero ésta va a seguir con un recorrido distinto a como nos tenia acostumbrados.

Los andalucistas, se puede decir que llevaban en el gobierno municipal de la ciudad desde la implantación de la democracia. Gobernando con mayorías, con minorías y siendo necesarios sus votos tanto con el PP como con el PSOE. Esto hacía imposible el cambio total que la ciudad necesitaba. Cierto que ya habían desaparecidos las distintas Fundaciones con que los andalucistas parcelaron la política local. La Fundación de Cultura, la de Servicios Sociales, la de la Mujer, Urbanismo y esta última de Deportes. Todo un conglomerado de Fundaciones autónomas, con un alto coste económico y con diferentes organismos convertidos en reinos de Taifas. Toda una estructura política, para controlar toda la vertebración ciudadana, que ha estado diseñando la política de la ciudad durante varias décadas.

Como digo con la desaparición de este Patronato y el cambio de manos de la limpieza pública, (otra joya de la corona), la política local queda liberada de toda imagen que pudiera recordar la política de un partido que siempre ha estado presente en el gobierno de La Isla. Queda como recuerdo y pendiente de resolución la peor herencia que nunca hubiese deseado el partido ya desaparecido, el robo de la caja que significó un duro golpe para unos políticos que se pudieron equivocar en algunas o muchas cosas, pero con una honradez por encima de toda duda. Como digo, la aprobación de la desaparición de este super Patronato, supone un gran acto simbólico para la política local y que, sin duda, significara un antes y un después para la ciudad. Como he dicho otras veces los andalucistas, partido ya desaparecido, han sido los protagonistas del caminar de esta ciudad. Con luces y sombras. Convirtieron su política en un régimen, controlaron todo. Nada sucedía en La Isla que ellos no estuvieran presentes. Movimientos sociales, económicos, deportivos, todo controlado. Y ganando elecciones. No podemos olvidar que han tenido, la ciudad, el alcalde mas popular, el que mas votos ha obtenido y que mas victoria ha conseguido.

Modernizaron la ciudad, pero con ellos la ciudad sufrió su crisis mas profunda y que todavía perdura. Se fueron las Fuerzas Armadas, los astilleros sufrieron una brutal reconversión y la Fabrica de San Carlos cerró sus puertas dejando la ciudad sin sus principales sustentos. Hoy día todavía seguimos lamentado esa decadencia. Y lo peor, es que no supieron hacer la resiliencia que se necesitaba en aquellos momentos. Ayer se puso punto y final al régimen andalucista.