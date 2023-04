En cualquier pueblo o ciudad es un acontecimiento especial y significativo. Desde los niños/niñas que esperan con ilusión montarse en los caballitos o en los columpios, y hasta en el tren de los escobazos, los mediana edad en los coches de choque, posible primer escarceo de ligue, que después puede incrementarse dado que la dicha Feria reúne gente de todos los barrios y hasta de pueblos limítrofes. Siempre hay quienes han "sacado novio o novia "en la feria. El paseo y el otro paseo y las miraditas y alguna palabra que se cruza… hasta que se llega a una entente principio de unas relaciones, que muchas veces tuvieron principio en la dicha Feria de ganado. Pero todo no era diversión. Todavía me acuerdo de que teniendo yo unos 12 años más o menos, paseando por el Recinto vi a un hombre que sobre una mesita jugaba con tres toneletes y una bola. Las movía diciendo "ya está la rata debajo de la lata". Era una como apuesta o lotería. Y moviéndolas el que apostaba y acertaba se llevaba el doble. Yo lo vi tan claro que aposté el duro que me habían dado para toda la Feria… y perdí. Me engañó y perdí todo mi caudal.

Así de antiguo la venta de ganado, que en muchos sitios apelativa la dicha feria "como Feria de ganados. Y en ella célebre el trato de la burra, imagen o ejemplo de cómo se hacían las cosas bien. El dueño pide por ella 500 pesetas y el comprador ofrece 400 y entre copa y copa van acercando posiciones, 480…460… y así sucesivamente hasta llegar a un promedio de 470. Uno ensalza el buen porte y el otro las matauras. Se dan la mano y trato hecho sin papeles ni notario. El trato está hecho. Era una prueba de que la palabra valía más que un escrito y hasta una escritura. A mí siempre me ha encantado y asombrado este trato de personas que incluso no sabían leer, pero que de nobleza y categoría eran más que licenciados, doctores.

Bien se merece un pueblo una feria, es un romper la monotonía de todos los días y todos los meses y todo el año. Es un alto en el camino y sobre todo, como digo lugar y ocasión de encuentro. Y hasta exhibiciones como el paseo de caballos o de coches de los mismos. E incluso cuando hay entidad una corridita de toros, que todo alegra el ánimo. "Que no solo de pan vive el hombre" que dice el Evangelio.

Cuento una anécdota que tiene mucha gracia y que tuvo mucha cola. En Vejer eran tradicional traer cada día de feria un toro enmaromado, una cuerda en los cuernos y otra en la pata "la peá" y recorría las calles, el ferial hasta el matadero con gran regocijo del vecindario. Pues un año en el programa de feria se anunció... día primero viernes, recorrerá las calles un toro enmaromado, segundo día otro toro enmaromado y el tercero el Gobernador civil, que tiene anunciada su visita. La posible confusión de personalidades tuvo su retranca Y SUS COMIDILLAS. Pero el programa ya estaba en la calle y la cosa quedó así hecha, que como es natural no se confundía a la primera autoridad de la provincia con el ganado, pero… hubo hasta quien tuvo malévolas interpretaciones cornudas.

P/D Así que ¡a la Feria! A divertirse y gozar de un merecido descanso. Aunque no tengas una burra que vender, ni una novia que sacar, ni un toro que lidiar, ni un duro que apostar.