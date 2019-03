Muchos estabais ayer con nosotras. Muchos anduvisteis a nuestro lado, alzasteis pancartas, alzasteis la voz. En nuestra lucha, que es de todos, os necesitamos.

Si queremos acelerar esta revolución, que lleva ya siglos de retraso y paso adormecido, no basta con más leyes o normas. Yo quiero ver reconocidos por escrito mis derechos y quiero ver que se toman medidas puntuales para derribar barreras. Pero no basta. Parte de este camino ya lo hicimos y no parece que la tarea esté hecha. Tiempo llevamos también explicando, educando, casi evangelizando y -lo hemos visto- al más mínimo cuestionamiento todo ha vuelto a tambalearse. No hemos tocado aún la estructura de la sociedad.

Tenemos que llegar ahí, y aunque parezca difícil, quizás baste con unos cuantos gestos, movidos por el efecto mariposa, para que el mundo se dé la vuelta.

Basta con que los que aún no lo habéis hecho entréis en las casas con la misma fuerza que nosotras salimos, que asumáis las tareas domésticas, los cuidados, la gestión del hogar, como algo propio. Que seáis un ejemplo para los niños y niñas que construyen nuestro futuro. Y que entendáis lo necesario de exigir, también para vosotros, permisos de paternidad o medidas de conciliación. Que se enteren entonces las empresas de que contratar a una mujer no es un lastre, que ellos y ellas tendrán obligaciones al salir de su puesto y no por eso dejarán de rendir. Que llegue así el equilibrio de género a los espacios tradicionalmente masculinizados, porque ya no habrá prejuicios a la hora de seleccionar a los más válidos. Que entonces algunas lleguen también a puestos de responsabilidad. Que se oigan sus voces -las nuestras- en foros económicos, en ayuntamientos, en telediarios. Que la igualdad se normalice y ya nadie se conciba superior a nosotras solo por haber nacido hombre. Que incluso si alguno osa a hacerlo, sea señalado y aislado por el resto.

Nosotras seguiremos reivindicando, pero vosotros, los feministas, no os podéis olvidar de vuestra responsabilidad: el 8 de marzo continúa cada día.