Vete con él. Cásate. Eso es amor. Es muy mono ¿no? Tú besarás al chico o a la chica que te guste más, ¿te acuerdas? Pero, ¿sabrás aparcar un coche? A él no le gustan las faldas cortas. No te vuelvas a casa sola. Acaso te gusta el güisqui con hielo. Mira que llorar con las películas. ¿De verdad has leído a Tolstoi? Venga, ponte guapa. Estarás en tus días. Anda, ya podrías depilarte los sobacos. Eso tiene muchas calorías. Qué gordita te has puesto. Déjate de tonterías. No le hagas sufrir, que debe estar cansado. Eres un hacha con la plancha. Algún día entenderé por qué gritas cuando te ponen la epidural. ¿No os dan asco los pañales? Si eso, pídele que te ayude. Cuántas sábanas habrás doblado para hacerlo tan bien. Te tocará cuidar a tu suegra. Con lo bonita que estás. Encima estudias. Te costará avanzar, ¿no? Pues inclínate hacia el profesor, suéltate un botón de la blusa y aprobarás el examen, je je je. Ríete de las bromas. Te quejas por nada. Os lo dan todo hecho. Después querréis ir al bar a jugar al dominó. ¿Es esa la igualdad que queréis?

A él no le importará que le digan que se case contigo, que eres muy mona, pues él sabe aparcar un coche, seguro, aunque a ti no te gusten las faldas cortas. Tampoco a él le gusta irse solito a casa. Y le da igual que llores con las películas. A lo mejor no se depila los sobacos. Y aunque tome muchas calorías, engordará lo necesario. No te hará sufrir si llega cansado. Tal vez no pueda cuidar a su suegro, aunque no estudie como tú, porque a él también le dirán por la calle lo guapo que está. Evidentemente, no te molestará con sus días, porque sus días son para pasarlo bien. Siempre estará contento cuando vaya a jugar al dominó. No sé si por inclinarse ante su jefa bajándose la bragueta le ascenderán en su trabajo, je je je. Qué cachondo. Y tú dirás que quién soy yo para hablarte así. Pues solo te diré que soy el fantasma del pasado, que vengo a recuperar mis privilegios perdidos y estoy haciendo campaña. Anda y vete con él, mujer.