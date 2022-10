¡Qué falta hace otra victoria!

El Cádiz de Sergio González ha empezado a despertarse de una pesadilla que no lo dejó dormir durante las primeras cinco jornadas de liga. La recuperación ha sido lenta, porque el daño psicológico fue tremendo, pero ahora se está empezado a ver al Cádiz que se esperaba, ese que obró el milagro la pasada temporada con Sergio en el banquillo. Ante el Betis se perdió otra gran oportunidad, pero en esta ocasión no hay nada, pero nada que reprocharle al equipo. Ante los de Pellegrini se vio al mejor Cádiz de toda esta temporada y, curiosamente, con una alineación alejada de lo que sería el once titular del equipo amarillo.

Buenas noticias, por tanto, porque eso significa que los que están en el banco tienen hambre de minutos y que, además, no hay nada que envidiar al equipo titular. El Cádiz mereció la victoria, pese a que el técnico del Betis dijo que no, que el Cádiz no mereció un mejor resultado. El trabajo de Pellegrini en el Betis me parece digno de admirar, pero después de escucharle eso me pregunto si lo de los ojos rojos que lleva siempre no va a ser de otra cosa, de falta de tabaco en la mezcla. Porque no hay un solo bético de los que conozco en Sevilla que me haya dicho lo contrario. El punto fue infinitamente mejor para el Betis que para el Cádiz.

Y es que a este Cádiz le sigue faltando el premio. Lo roza, lo acaricia, pero no acaba de llegar. Y nos hace falta como el comer ese premio, ver que esa mejoría se traduce en resultados. Después de la debacle de las primeras cinco jornadas perdiendo todos los partidos, rehacerse con un triunfo y cuatro empates y no saber lo que es volver a perder es una hazaña deportiva y mental. Pero en lo matemático, que en definitiva es lo que importa, se queda corta la renta de puntos, que no nos sirven para salir de abajo. Lo más importante de el partido ante el Betis es que al equipo ya no le hace falta creerse que le puede ganar a cualquiera. Después del envite ante los de Pellegrini lo saben. O deberían saberlo, porque es la realidad. Jugando como se jugó el miércoles va a ser complicado que no se ganen bastantes partidos. Es cuestión de tiempo. El problema de no ganarlos es que los de abajo empiecen a reaccionar y nos encontremos con una brecha de puntos de la que cueste trabajo salir, de esas que necesitas ganar dos o tres partidos seguidos para escapar del pozo, porque a día de hoy se antoja difícil conseguirlo. Ojo, más por mala suerte que por capacidad.

Y creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Estamos en el camino correcto y la batalla va a ser larga. A pesar de que hoy tenemos un partido de esos de los que las estadísticas suenan a tanatorio. Las visitas al campo del Rayo no suelen sernos favorable. De 22 partidos allí, solo hemos ganado 3, y 4 empates. Por si esto fuera poco, nos asignan un árbitro con el que jamás hemos ganado. Todo ello parece invitarnos a apagar la tele y almorzar tranquilo, ¿verdad? Pues yo tengo la sensación de que el Cádiz va a ganar hoy. El equipo lo merece.