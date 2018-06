La excelencia del verano

Con la llegada del verano las ciudades se preparan para desarrollar actividades que atraigan al visitante. El buen clima con los días alargados, el tiempo libre de las vacaciones, hacen que los ciudadanos acudan a los diversos actos que se programan. No hay pueblo que no tenga programada alguna fiesta en su calendario.

Vivimos, a pesar de la crisis, en la época del ocio. Las ciudades son cada vez más exigentes con los actos que se programan. Ya no vale cualquier cosa. La calidad por encima de la cantidad. Aunque puede que haya sitio para todo, pero con un orden y una prioridad. Los pueblos crean eventos que les dan un sitio privilegiado en el calendario estival. Actos que les dan un nombre propio, una marca que les distingue, que se consolidan con el tiempo. Tenemos ejemplos a nuestro alrededor. Jerez con el festival del Tío Pepe, con una programación cada año más amplia y ocupando un sitio propio en el calendario veraniego de la provincia. Este año Chiclana con su potente festival de Sancti Petri, que le tiene en el candelero todo el año. Algeciras con el festival de guitarra de Paco de Lucía.

Es verdad que algunas ciudades la programación intercala lo privado con lo público. Como debe ser. Pero lo importante es tener el sitio. No es cuestión de hacer actos para estar por casa, que también. Lo importante es que llame la atención al público de fuera, atraer al visitante, hacer que la ciudad sea la atracción de una parte del verano. Y claro siempre llegamos a la misma conclusión. Dónde situamos a la nuestra, a nuestra ciudad. No encontramos la fórmula. Cierto que los veranos de ahora no son los de antes. Ver las calles del centro llenas nos dice que algo ha cambiado. ¿La mentalidad?, ¿la situación social? Algo de todo. No hay que alargar mucho la vista hacia atrás para recordar las noches del verano isleño, la soledad de sus calles, la masiva emigración hacia otras ciudades. Hoy la gente se marcha menos, la hostelería de la ciudad se ha agrandado tanto en cantidad como en calidad. Pero falta algo. Algo que nos diferencie, que nos de la calidad, el timbre que llame a nuestro alrededor. La marca que estamos buscando desde hace tiempo. Quizás tenga que ser la iniciativa privada quien lo cree. Quizás el gobierno local deba buscar entre lo público la financiación. O también buscar la priorización.

Creo que tendríamos que preguntarnos, o mejor el gobierno local, si la ciudad necesita contar con las mismas fiestas de toda la vida. ¿Es necesario mantener tanto gasto en unas fiestas ya caducas, ya no interesantes, ya no atractivas, que ya no llaman a los ciudadanos? Es mejor emplear los recursos en consolidar algo más importante y que sea para toda la ciudad. Es difícil tomar esa decisión. Ningún gobierno se atreve. La servidumbre del voto con las asociaciones lo impide. Pero ya no es lo mismo. Ya no hay distancias en las ciudades. Todas las zonas están integradas. Por consiguiente para que insistir en gastar un dinero público durante varios días en unos festejos que ya no atraen, que las imágenes denuncian la soledad de los actos programados. No es mejor celebrar un solo día estas fiestas, y dejarlas solo en la noche de San Juan.